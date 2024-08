Mrzla som a nemohla som sa hýbať, ďalší musel cikať s otvorenými dverami, viacerí kritizujú raziu policajtov v bratislavskom klube

Desiatky policajtov vtrhli v sobotu v nočných hodinách do bratislavského klubu na Kamennom námestí, aby tu vykonali raziu. Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, viacerí však kritizovali hrubosť zásahu.

Niektorí na začiatku ani nevedeli, čo sa deje. Prestala hrať hudba počas toho, ako sa bavili. „Potom sa pozrieme a zrazu chlap v civile v kukle a nebol oblečený ako kukláč. Potom som si všimol, tenkú pásku mal na ruke, že polícia,“ opísal svedok.

Akcia bola úspešná

Polícia začala prehľadávať každého človeka, ktorý sa nachádzal v klube. Akcia bola totiž zameraná na drogy, ktoré sa im podarilo nájsť.

„V rámci vykonanej kontroly psovodom a služobným psom bolo osobám zaistených niekoľko kusov igelitových vreciek s obsahom zelenej sušenej rastliny, ako aj igelitové vrecko s tlakovým uzáverom s obsahom bielej sypkej látky a plastové vrecko neznámej farebnej hmoty,“ uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Hodinu mrzla na terase

Na sociálnych sieťach však viacerí kritizovali správanie policajtov počas zásahu. Prišli o zábavu, museli mrznúť a dokonca niektorí písali o šikane.

„Ak chcel niekto ísť na záchod, tak tam musel cikať s otvorenými dverami a pohľadom policajtky. Jedna slečna od nášho stola psychicky nezvládla to poníženie a nátlak. Kúsok od nás jeden pán sedel kľudne pri stole a len si začal spievať. Skončil pritlačený o stenu a potom ho s putami vynášali,“ napísal jeden v statuse.

„Čistá šikana, hodinu som mrzla na terase, človek sa nemohol rozprávať, ani hýbať. Kto neposlúchol, opreli ho tam o stenu, poprípade zobrali v putách na stanicu,“ dodáva ďalší.

Vyjadrenie podniku

K razii sa vyjadril aj bratislavský podnik, ktorý odsudzuje ľudí, proti ktorým bola akcia namierená. Zároveň uviedlo, že k všetkým zákonným povinnostiam pristupovalo zodpovedne.

„Nie úplne vieme, čo po takej razii, akú sme zažili včera, povedať. Asi to, že samozrejme takých ľudí, proti akým bola namierená, odsudzujeme a ani my takých zákazníkov nechceme. Za vás ostatných nás to celé veľmi mrzí, ale žiaľ včera sme boli aj my bez akejkoľvek možnosti alebo právomoci niečo vo vlastnom priestore ovplyvniť alebo zmeniť,“ uviedol podnik v statuse.

