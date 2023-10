Mŕtvy muž na invalidnom vozíčku a zavraždený mafián. Nové krimi Dávid a Goliáš

Dávid a Goliáš je ďalšia vynikajúca detektívka od Václava Neuera, v ktorej sú tentoraz flashbacky do divokých 90.rokov, kedy to v spoločnosti naozaj vrelo a dovolené bolo takmer všetko. A práve jedna napohľad obyčajná a nevinná situácia spôsobí zničenie niekoľkých životov.

Kto potreboval zabiť invalida na vozíčku? To je jedna z prvých otázok, ktorá preletí hlavou komisárovi Ledeckému po tom, čo ho privolajú k novému prípadu.

A znamená odrezaný prst odkaz? Ak áno, pre koho?

Vyšetrovanie sa rozbieha. Minimum stôp, zbraň malého kalibru a silný motív brata obete. To je všetko, s čím si v prvých dňoch musia detektívi z oddelenia vrážd vystačiť. Čerstvá stopa je síce horúca, ale – ako už veľakrát – končí sa v slepej uličke nespochybniteľného alibi.

A vraždenie pokračuje. Bývalého gangstra nájdu mŕtveho pod jedným z bratislavských panelákov. Ďalšia mŕtvola, ďalší odrezaný prst. Majú obe vraždy niečo spoločné? Aký motív má páchateľ?

Indície ukazujú na dávno nečinnú mafiánsku skupinu. Mnoho jej bývalých členov je už mŕtvych alebo mimo diania, no niekto sa aj tak snaží ich rady preriediť. Situácia je natoľko kritická, že policajti jednému zo svojich niekdajších úhlavných nepriateľov ponúknu ochranu. Ten však odmieta. Neprežije ani dvadsaťštyri hodín.

Všetko nasvedčuje, že vrahov je viac a sú to profesionáli. Lenže kto ich najal a prečo? Nik zatiaľ netuší, že všetko sa začalo pred mnohými rokmi v jednej z bratislavských ulíc…

Nová kniha Václava Neuera Dávid a Goliáš prináša ďalší príbeh vrchného inšpektora Ledeckého a jeho kolegov.

Pozorný čitateľ si všimne aj niekoľko postrehov či poznámok k pomerom v polícii kedysi a dnes. Napríklad keď v jednej pasáži skúsený Jaroš približuje mladšiemu Borguľovi:

„Podľa mňa sme vtedy my policajti držali oveľa viac spolu. Viac sme ťahali jeden za druhého, viac sme si museli veriť. A to nemyslím len my na vraždách. Bolo jedno, kam si došiel, či na poriadkovú, či na dopravu. Všetci sme si tykali a vychádzali si maximálne v ústrety. Keď si nepomôžeme sami medzi sebou, nepomôže nám nikto. To bolo vtedy naše heslo. Na to sa veľmi príjemne spomína…“

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

„Písanie mi ide s každou ďalšou knihou čoraz ľahšie, užívam si to. Povedal som si, že príbeh musí byť svižný, dynamický a preto veľa škrtám. Napríklad prídavné mená sú zabijaci príbehu a hoci to niekedy bolí, vyhadzujem, prerábam a škrtám. Musím priznať, že keď napíšem text, tak z toho pôvodného ide minimálne polovica preč. A prekvapivo, to, čo zostane, je to hlavné, dynamické, má to tempo a preto sa to dobre číta,“ hovorí Václav Neuer na margo svojej novej detektívky David a Goliáš .

Neuer opäť dokazuje, že úspech jeho predošlých kníh zo série Pôvodný slovenský zločin nie je náhodný. Nestráca dych, dokonca sa zlepšuje a v tomto príbehu je viacero prvkov, ktoré úspešne využívajú svetoví bestselleroví autori.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis