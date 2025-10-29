Mŕtvy muž, ktorého našli pri Brodne, bol obeťou dopravnej nehody, polícia vypátrala vinníka

Sobotný nález tela 22 ročného muža bez známok života v priekope pri ceste I/11 pri žilinskej mestskej časti Brodno súvisel s dopravnou nehodou. Polícia zistila, že ho zrazil vodič, ktorý z miesta nehody odišiel.
„Dôkladnou operatívno-pátracou činnosťou žilinských policajtov sa podarilo vozidlo v krátkom čase vypátrať a vodiča stotožniť. Vozidlo Toyota Rav4 mal v tom čase viesť 38 ročný muž v smere jazdy od Žiliny na Čadcu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Daniela Kocková.
V súvislosti s touto udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 38 ročnému mužovi obvinenie z prečinu usmrtenia a prečinu neposkytnutia pomoci a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.