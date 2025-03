Americký viceprezident „nenávidí“ zachraňovanie Európy

Americký viceprezident J. D. Vance sa počas tajných diskusií o úderoch proti jemenským povstalcom húsíom, ktorí ohrozujú plavbu cez Suezský prieplav, vyjadril, že „nenávidí“ zachraňovanie Európy. „Jednoducho nenávidím opätovné zachraňovanie Európy,“ povedal podľa uniknutých informácií. „Cez Suez idú tri percentá amerického obchodu …a štyridsať percent európskeho obchodu,“ cituje Vancea britský portál The Mirror.

Americký minister obrany Pete Hegseth reagoval slovami: „Úplne zdieľam váš odpor,“ k tomu, že nás Európa zneužíva …Ale Mike (poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Michael Waltz) má pravdu, my sme jediní na planéte …, kto to dokáže.“

Prezident Donald Trump oznámil údery proti húsíom 15. marca, ale šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg napísal, že o nich vedel niekoľko hodín vopred prostredníctvom aplikácie pre zasielanie správ Signal. Novinár uviedol, že ho pridali do skupinovej konverzácie dva dni predtým. Líder senátnej menšiny Chuck Schumer to označil za „jeden z najprekvapujúcejších únikov vojenských spravodajských informácií“ a vyzval na úplné vyšetrenie. The Mirror však diskusiu Vancea a Hegsetha hodnotí z hľadiska Európy a píše, že ukazuje „šokujúce nepochopenie kritickej úlohy Európy v globálnej bezpečnosti.“ „Zároveň ukazuje, že Američania pohŕdajú svojimi najväčšími spojencami,“ dodal portál.