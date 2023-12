Moskva pohrozila odvetným zhabaním západného majetku, reaguje na návrh odovzdania zmrazených financií Ukrajine

Rusko tvrdí, že nenechá na pokoji žiadnu krajinu, ktorá sa zmocní jeho majetku, a pozrie sa na to, aké západné aktíva by v odvete v takomto prípade mohlo zabaviť.

Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Kremeľ reagoval na návrh, o ktorom sa diskutuje na Západe, kde niektorí politici naznačili odovzdanie zmrazeného ruského majetku v hodnote 300 miliárd dolárov Ukrajine.

Jeho hovorca Dmitrij Peskov na brífingu povedal, že každé takéto zhabanie by spôsobilo vážnu ranu medzinárodnému finančnému systému a ak by sa tak stalo, Rusko by svoje práva bránilo na súdoch a inými prostriedkami.