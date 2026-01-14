Moskva obvinila Ukrajinu z utorkového útoku na grécky tanker v Čiernom mori, Kyjev mlčí

Ruské ministerstvo obrany v stredu obvinilo Ukrajinu z útoku dronmi na grécky tanker pri ruskom pobreží v Čiernom mori, ku ktorému malo dôjsť v utorok.
„Tanker Matilda plaviaci sa pod maltskou vlajkou napadli dva ukrajinské útočné bezpilotné lietadlá približne 100 kilometrov od mesta Anapa v Krasnodarskom kraji,“ uviedlo ministerstvo na platforme Telegram.
O útoku informovali už v utorok aténske úrady, ktoré oznámili, že neidentifikované drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery, Matilda a Delta Harmony, vo vlastníctve gréckych spoločností. Jeden z nich smeroval po kazašskú ropu do prístavu na ruskom pobreží. Ani jeden tanker neutrpel vážne škody, potvrdil predstaviteľ gréckeho ministerstva námornej dopravy pre AFP.
Neidentifikované drony zasiahli v Čiernom mori dva grécke ropné tankery
Kazachstan aj Grécko útoky v samostatných vyhláseniach v stredu odsúdili, ale neuvideli, kto za nimi stojí. Kazašské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo „vážne znepokojenie“ nad útokmi „na tri tankery smerujúce k terminálu Kaspického ropovodného konzorcia (CPC) v Čiernom mori“.
„Rastúca frekvencia takýchto incidentov poukazuje na zvyšujúce sa riziká pre fungovanie medzinárodnej energetickej infraštruktúry,“ zdôraznilo ministerstvo.
Grécko útoky takisto odsúdilo a oznámilo, že o nich plánuje rokovať s európskymi partnermi.
Ukrajinské úrady sa k obvineniu zatiaľ nevyjadrili.