Moldavský proeurópsky premiér Dorin Recean nebude viesť ďalšiu vládu, z politického života plánuje odísť

Recean uviedol, že zostane na čele vlády, kým nebude vytvorený nový kabinet.
Samuel Dargaj
Samuel Dargaj
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Moldova Election
Moldavský premiér Dorin Recean. Foto: archívne, SITA/AP
Moldavsko Politika Politika z lokality Moldavsko

Moldavský proeurópsky premiér Dorin Recean oznámil, že nebude viesť ďalšiu vládu napriek rozhodujúcemu víťazstvu svojej vládnej strany v septembrových parlamentných voľbách.

Strana Akcia a Solidarita (PAS) získala 28. septembra 50,20 % hlasov, čím udržala krajinu na ceste k budúcemu členstvu v Európskej únii.

Prejdenie do ďalšej fázy

Recean uviedol, že zostane na čele vlády, kým nebude vytvorený nový kabinet. Následne plánuje odísť z verejného a politického života. „Prijal som post lídra vo februári 2023, aby som posilnil inštitúcie Moldavska. Teraz, keď máme nový parlament a novú proeurópsku väčšinu PAS, musíme prejsť do ďalšej fázy,“ povedal.

Prezidentka Maia Sandu na Facebooku poďakovala Receanu za jeho službu a označila ho za „najvhodnejšiu osobu na vedenie vlády a riadenie štátnych inštitúcií počas viacerých kríz s dôstojnosťou„.

Rozhodnutie o platnosti volieb

Voľby boli považované za kľúčové pre budúcnosť Moldavska, ktoré susedí s Ukrajinou, a sprevádzali ich obvinenia z ruského zasahovania, ktoré Moskva poprela. Ústavný súd krajiny má vo štvrtok rozhodnúť o platnosti výsledkov volieb, ktoré spochybnila proruská opozícia so ziskom 24,18 % hlasov.

PAS má v 101-člennom parlamente 55 kresiel, čo jej umožňuje vytvoriť novú vládu samostatne. Recean v nedávnom rozhovore vyzdvihol hlavné úspechy vlády, medzi ktoré patrí začatie procesu pristúpenia Moldavska do EÚ, zníženie energetickej závislosti od Ruska, zvýšenie platov a dôchodkov a investície do infraštruktúry.

Viac k osobe: Dorin ReceanMaia Sandu
Firmy a inštitúcie: Európska únia
Okruhy tém: Moldavský premiér Parlamentné voľby v Moldavsku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk