Moldavská proeurópska prezidentka Maia Sanduová v pondelok obvinila Rusko, že platí „stovky ľudí“, aby destabilizovali krajinu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia tento víkend. Moldavsko, bývalá sovietska republika ležiaca medzi Ukrajinou a členskou krajinou Európskej únie Rumunskom, opakovane varovalo pred ruským zasahovaním.
„Stovky jednotlivcov sú platené (Ruskom), aby vyvolávali nepokoje, násilie a šírili strach,“ povedala Sanduová vo videoposolstve vysielanom v pondelok večer. Dodala, že „Kremeľ nalieva stovky miliónov eur do kupovania stoviek tisíc hlasov“ a vyzvala občanov, aby zabránili návratu k moci „tých, ktorí teraz kupujú hlasy“.
Bruselský scenár? Szijjártó obvinil EÚ z údajného pokusu o zvrhnutie vlád Maďarska, Slovenska a Srbska
Moldavské úrady po 250 domových prehliadkach po celej krajine v pondelok oznámili zadržanie 74 osôb. Polícia uviedla, že razie súvisia s trestným konaním týkajúcim sa prípravy masových nepokojov a destabilizácie, ktoré boli koordinované z Ruska prostredníctvom kriminálnych skupín.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Rusko plánovalo školenie mladých Moldavčanov v Srbsku v taktikách proti polícii počas protestov. „Ich úlohou bolo organizovať predvolebné a povolebné násilie,“ napísal na sociálnej sieti X šéf národnej bezpečnosti Stanislav Secrieru.
Moldavsko by mohlo predbehnúť Ukrajinu v získaní podpory pre členstvo v EÚ
Líder proruskej pravicovej opozície a bývalý prezident Igor Dodon uviedol, že niektoré prehliadky sa uskutočnili v regionálnych kanceláriách jeho strany a obvinil vládnu stranu PAS vedenú Sanduovou zo „zastrašovania“. Dodon tvrdí, že „stovky prehliadok a útokov na našich kolegov ukazujú strach Maie Sanduovej z výsledkov volieb“. „Vedia, že tieto voľby prehrajú,“ povedal Dodon.
Hoci väčšina prieskumov pred voľbami ukazuje PAS ako favorita, analytici považujú výsledok nedeľňajšieho hlasovania za nepredvídateľný. Pod vedením Sanduovej začalo Moldavsko minulý rok rokovania o vstupe do Európskej únie.