Tréner Severného Írska zdôrazňuje dôležitosť zápasu so Slovenskom. Súper je skúsenejší

Tréner severoírskej futbalovej reprezentácie Michael O’Neill označil nadchádzajúci zápas proti Slovensku za veľmi dôležitý v rámci prebiehajúcej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Severné Írsko sa v piatok stretne so Slovenskom na štadióne Windsor Park v Belfaste a domáci by sa prípadným víťazstvom bodovo dotiahli na svojho súpera a súčasného lídra A-skupiny.
„Ak sa nám podarí dosiahnuť v piatok večer správny výsledok, môže to pozitívne ovplyvniť mentálny stav tímu pred ďalším zápasom proti Nemecku,“ povedal O’Neill pre spravodajskú televíziu BBC. Dodal, že zápas so Slovenskom je „veľmi náročný“, pretože ide o mužstvo s množstvom skúseností, ktoré Severné Írsko momentálne nemá.
„Slovensko je silný tím, veľmi skúsený, má oveľa viac skúseností ako máme momentálne my. Disponujeme však inými prednosťami, ktoré musíme v piatok ukázať,“ zdôraznil tréner, pre ktorého bude piatkový zápas 99. na severoírskej lavičke.
Víťazstvo nad Slovenskom by Severnému Írsku výrazne pomohlo zvýšiť šance na prvý postup na MS od „mundialu“ v roku 1986. O’Neill tiež upozornil na dôležitosť prípravy a mentálnej pohody tímu pred zápasom, pričom priznal, že medzi zápasmi bude veľká únava. Zároveň vyzdvihol energiu a odhodlanie svojich hráčov počas tréningov.
„Toto je veľmi mladá skupina hráčov, ktorá môže veľa dosiahnuť. To im neustále pripomínam,“ skonštatoval O’Neill, ktorý si uvedomuje, že zápas proti Slovensku bude jedným z najväčších testov pre jeho tím v tejto kvalifikácii.