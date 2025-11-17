Modré svetlá UNICEF: Významné slovenské dominanty sa rozsvietia namodro pri príležitosti Svetového dňa detí

Slovensko sa už po tretíkrát v histórii pripája k celosvetovej iniciatíve, ktorú organizuje UNICEF pri príležitosti osláv Svetového dňa detí.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
Modre svetla unicef.jpg
Foto: UNICEF
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Mnohé slovenské dominanty budú 20. novembra osvietené namodro – farbou nádeje, solidarity a záväzku chrániť práva každého dieťaťa.

Pripomíname si výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Svetový deň detí si každoročne pripomíname na výročie ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa – najratifikovanejšej zmluvy o ľudských právach v histórii, ktorú podporuje 196 krajín. Dohovor bol prijatý pred 36 rokmi na pôde OSN a dodnes predstavuje základný pilier ochrany detí na celom svete.

UNICEF spolu s partnermi oslavuje tento deň ako významný moment pre deti, ale aj ako príležitosť zvýšiť povedomie o najpálčivejších problémoch, ktorým deti čelia – od chudoby, násilia, klimatických zmien až po nerovný prístup k vzdelaniu.

Banska bystrica.jpg
Foto: UNICEF

Modré svetlá UNICEF: Slovensko svieti pre deti

Iniciatíva Modré svetlá UNICEF je vizuálnym gestom solidarity, ktoré sa koná po celom svete. Rozsvietením budov, pamiatok a významných objektov 20. novembra poukazuje na potrebu chrániť detské práva. V minulosti sa do kampane zapojili napríklad Opera v Sydney, Eiffelova veža, pyramídy v Gíze či Empire State Building.

Tento rok sa namodro rozsvietia dominanty v 11 mestách:

  • Banská Bystrica: Hodinová veža, Barbakan, Historická radnica
  • Bojnice: Bojnický zámok
  • Bratislava: Národná banka Slovenska, UFO, Stará tržnica, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, EUROVEA
  • Komárno: Monoštorský most
  • Košice: Dóm svätej Alžbety
  • Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara
  • Prešov: Radnica
  • Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča
  • Trenčín: Trenčiansky hrad
  • Trnava: Radnica
  • Žilina: Liptovské múzeum

Táto iniciatíva nie je len vizuálnym gestom, ale aj výzvou k solidarite. Mnohé deti vo svete, žiaľ, svoje práva nemajú garantované. Ak chcete pomôcť tam, kde je to najviac potrebné, môžete tak urobiť prostredníctvom: www.unicef.sk/modresvetla Ďakujeme, že pomáhate rozsvietiť nádej.

Bojnice.jpg
Foto: UNICEF

Deti v Prezidentskom paláci

Súčasťou osláv Svetového dňa detí je aj symbolická návšteva študentiek a študentov v Prezidentskom paláci, ktorá sa uskutoční 20. novembra pod záštitou UNICEF. Deti sa na niekoľko hodín stanú hlasom všetkých detí na Slovensku a spolu s prezidentom SR vyšlú jasný odkaz: práva detí sú základom spravodlivej spoločnosti.

Táto aktivita má tradíciu v mnohých krajinách po celom svete a je známa pod názvom Kids Takeover.

Panelová diskusia: Situácia detí vo svete a na Slovensku v kontexte dodržiavania detských práv

19. novembra sa v Bratislave uskutoční panelová diskusia venovaná témam detstva a detských práv doma i vo svete. Panelová diskusia pod vedením moderátorky Sone Müllerovej sa zameria na výzvy, ktorým bude čeliť súčasná generácia detí.

Medzi účastníkmi budú: Komisár pre deti Jozef Mikloško, odborníci z verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií, akademického prostredia, zástupcovia UNICEF a herečka Kamila Magálová, Vyslankyňa dobrej vôle UNICEF, ktorá sa dlhodobo angažuje v spoločenských témach.

Bratislavsky hrad.jpg
Foto: UNICEF

O UNICEF

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.

Stara trznica.jpg
Foto: UNICEF

Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na: www.unicef.sk

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: UNICEF Detský fond OSN
Okruhy tém: Svetový deň detí
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk