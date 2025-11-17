Modré svetlá UNICEF: Významné slovenské dominanty sa rozsvietia namodro pri príležitosti Svetového dňa detí

Mnohé slovenské dominanty budú 20. novembra osvietené namodro – farbou nádeje, solidarity a záväzku chrániť práva každého dieťaťa.
Pripomíname si výročie Dohovoru o právach dieťaťa
Svetový deň detí si každoročne pripomíname na výročie ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa – najratifikovanejšej zmluvy o ľudských právach v histórii, ktorú podporuje 196 krajín. Dohovor bol prijatý pred 36 rokmi na pôde OSN a dodnes predstavuje základný pilier ochrany detí na celom svete.
UNICEF spolu s partnermi oslavuje tento deň ako významný moment pre deti, ale aj ako príležitosť zvýšiť povedomie o najpálčivejších problémoch, ktorým deti čelia – od chudoby, násilia, klimatických zmien až po nerovný prístup k vzdelaniu.
Modré svetlá UNICEF: Slovensko svieti pre deti
Iniciatíva Modré svetlá UNICEF je vizuálnym gestom solidarity, ktoré sa koná po celom svete. Rozsvietením budov, pamiatok a významných objektov 20. novembra poukazuje na potrebu chrániť detské práva. V minulosti sa do kampane zapojili napríklad Opera v Sydney, Eiffelova veža, pyramídy v Gíze či Empire State Building.
Tento rok sa namodro rozsvietia dominanty v 11 mestách:
- Banská Bystrica: Hodinová veža, Barbakan, Historická radnica
- Bojnice: Bojnický zámok
- Bratislava: Národná banka Slovenska, UFO, Stará tržnica, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, EUROVEA
- Komárno: Monoštorský most
- Košice: Dóm svätej Alžbety
- Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara
- Prešov: Radnica
- Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča
- Trenčín: Trenčiansky hrad
- Trnava: Radnica
- Žilina: Liptovské múzeum
Táto iniciatíva nie je len vizuálnym gestom, ale aj výzvou k solidarite. Mnohé deti vo svete, žiaľ, svoje práva nemajú garantované. Ak chcete pomôcť tam, kde je to najviac potrebné, môžete tak urobiť prostredníctvom: www.unicef.sk/modresvetla Ďakujeme, že pomáhate rozsvietiť nádej.
Deti v Prezidentskom paláci
Súčasťou osláv Svetového dňa detí je aj symbolická návšteva študentiek a študentov v Prezidentskom paláci, ktorá sa uskutoční 20. novembra pod záštitou UNICEF. Deti sa na niekoľko hodín stanú hlasom všetkých detí na Slovensku a spolu s prezidentom SR vyšlú jasný odkaz: práva detí sú základom spravodlivej spoločnosti.
Táto aktivita má tradíciu v mnohých krajinách po celom svete a je známa pod názvom Kids Takeover.
Panelová diskusia: Situácia detí vo svete a na Slovensku v kontexte dodržiavania detských práv
19. novembra sa v Bratislave uskutoční panelová diskusia venovaná témam detstva a detských práv doma i vo svete. Panelová diskusia pod vedením moderátorky Sone Müllerovej sa zameria na výzvy, ktorým bude čeliť súčasná generácia detí.
Medzi účastníkmi budú: Komisár pre deti Jozef Mikloško, odborníci z verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií, akademického prostredia, zástupcovia UNICEF a herečka Kamila Magálová, Vyslankyňa dobrej vôle UNICEF, ktorá sa dlhodobo angažuje v spoločenských témach.
O UNICEF
Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.
Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na: www.unicef.sk
