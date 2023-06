Modrá zátoka je plná tajomstiev

Už od 6. júla si diváci v slovenských kinách môžu pozrieť úžasný príbeh o netradičnom priateľstve mladého dievčaťa a veľkej modrej ryby, ktorú objaví pri potápaní v priezračnej tyrkysovej vode malého zálivu na pobreží v západnej Austrálii.

Teenagerka Abby pri jednej z lekcií potápania objaví nádhernú veľkú modrú rybu, ktorú nazve Modráčik. Po niekoľkých stretnutiach pod hladinou mora sa táto netradičná dvojica skamaráti a toto priateľstvo zmení Abby život – rozhodne sa, že sa chce v budúcnosti venovať záchrane koralových útesov a boju za čistotu svetových oceánov. Prvá príležitosť sa jej naskytne, keď sa o ich tichý domovský útes začne zaujímať skupina prevádzkovateľov komerčného rybolovu. Abby si uvedomí, že jej kamarát z hlbín je v ohrození, a inšpirovaná svojou mamou aktivistkou, sa nebojácne postaví na odpor mocným developerom aj pytliakom.

Tajomstvo modrej zátoky prináša na veľké plátna kín úžasný rodinný príbeh, ktorý sa odohráva v idylickom prostredí na pobreží oceánu. Teraz sa už dospelú Abby (Mia Wasikowska), ktorá pracuje ako morská biologička, zasiahne smutná správa o mozgovej príhode jej matky. Vracia sa do rodného mestečka, aby sa mamu, ktorá prestala vnímať svet okolo seba, pokúsila priviesť späť do života. Začne jej rozprávať príhody, ktoré spolu prežili, keď Abby dospievala, a vezme ju k moru, aby sa ešte raz stretli a rozlúčili s Modráčikom, starým priateľom z detstva. Keď ho uvidí, Abby si opäť pripomenie, aký je svet prírody úžasný, že ho treba zachovávať aj pre ďalšie generácie a neustále bojovať za ochranu životného prostredia – tak ako jej to matka vštepovala od malička.

Režiséra Roberta Connollyho pre nakrútenie tohto filmu inšpirovalo niečo, na čom Jacques Cousteau založil svoj život: myšlienka, že ak dokážete ľudí prinútiť, aby sa do niečoho zamilovali, budú to chcieť zachrániť. Tajomstvo modrej zátoky zavedie divákov do nádherného a divokého sveta morí a oceánov, ktorý možno doteraz nepoznali, a ukáže im, aký je výnimočný, a prečo ho treba za každú cenu chrániť.

