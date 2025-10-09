Požiar v dome Viníciusa Júniora. Časť domu bola kompletne zničená

Dym zaplnil dve poschodia domu, ale nikto sa nezranil ani neotrávil.
Požiar zasiahol vo štvrtok (9.10.) ráno dom futbalistu Realu Madrid Viníciusa Júniora, ktorý sa nachádza v luxusnej štvrti La Moraleja v Alcobendas, na severe hlavného mesta Španielska.

Vznikol zrejme pre elektrickú poruchu v saune, ktorá sa nachádza v suteréne. Úplne tak bola zničená časť domu, kde sa to celé odohralo. Informoval o tom denník Marca.

Oznámenie pre bezpečnostné zložky prišlo okolo 11.00 h SELČ a na miesto sa dostavili dve jednotky hasičov z Madridského autonómneho spoločenstva, ktorým sa podarilo oheň uhasiť a vyvetrať postihnuté priestory.

Dym zaplnil dve poschodia domu, ale nikto sa nezranil ani neotrávil. Futbalista nebol v čase incidentu doma, keďže je s brazílskou reprezentáciou.

Prvé hypotézy poukazujú na elektrickú poruchu ako príčinu požiaru. Okolo 12-tej hodiny hasiči dom opustili, keďže situácia bola už pod kontrolou.

Vinícius Júnior sa aktuálne nachádza v Ázii, kde jeho rodná krajina odohrá priateľské stretnutia postupne proti Južnej Kórey a Japonsku.

