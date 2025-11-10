Moby po dlhých 17 rokoch zahrá u susedov. Colours of Ostrava ohlásil aj troch interpretov z Ázie – VIDEO

Po dlhých sedemnástich rokoch sa do Česka vracia pionier elektronického soulu, ktorý začínal s ravom, v poslednej dobe sa ale ponáral do vôd ambientu. Pripravte sa na noc, kedy elektronická hudba dýcha srdcom a históriou. To bude Moby na Colours of Ostrava 2026.
Spoločne s ním ohlasuje festival troch interpretov z Ázie a program dopĺňajú ďalší domáci hudobníci. Medzi 15. a 18. júlom vystúpi v Dolných Vítkoviciach aj Twenty One Pilots, Teddy Swims alebo Lorde. V predaji zatiaľ zostávajú vstupenky v nezmenených cenových hladinách. Novo bol spustený predpredaj do festivalového kempu.
Naposledy zavítal Moby do Prahy v roku 2005, kde sa predstavil zaplnenej vysočanskej hale. O štyri roky neskôr bol headlinerom Sázavafestu. Do Ostravy príde prvýkrát.
Vidieť Mobyho naživo nebolo v posledných rokoch ľahké, až vlani sa vrátil po dlhej dobe do Európy. A jeho koncerty boli prakticky hneď vypredané. Do Česka sa vrátia so všetkou parádou – živé nástroje, aranžmá meniace hudobné štýly, bravúrne speváčky, ale hlavne nesmrteľné melódie. Teší ma, že to všetko ponúkneme aj fanúšikom na Colours of Ostrava. Od posledného Mobyho vystúpenia uplynie dlhých sedemnásť rokov. A aj tentoraz to bude iné, napriek tomu stále skvelé.
Mobyho sklady dostávajú nový život
Českí fanúšikovia sa Mobyho prvýkrát dočkali už v polovici deväťdesiatych rokov, kedy podporoval na turné rockové kapely ako Soundgarden a Red Hot Chili Peppers. Bigbítová podoba je jednou z mnohých, ktorou sa americký hudobník prezentuje. V jeho produkcii hrá veľkú úlohu elektronika, od tej najtvrdšej a najtanečnejšej, až po tú najpokojnejšiu a najtichšiu.
Zatiaľ posledným plnohodnotným albumom, ktorý Moby nahral, je Always Centered At Night z roku 2024. Tomu predchádzali nahrávky vydané pri nemeckom labeli Deutsche Grammophon. Medzi najúspešnejšie patria dodnes albumy z prelomu milénia – Play a 18.
Celkovo má na svojom konte šesťdesiatročný Richard Melville Hall viac ako dvadsať miliónov predaných nahrávok. Skladby získavajú vďaka interpretom ako A$AP Rocky alebo Lucas, Steve Lawrent a Izzy Bizu nový život. Viac ako sample, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Mobyho tvorby, ale predstavia muzikant na letnom festivale živé nástroje a hlasy.
Pokračovanie ázijského dobrodružstva
Do line-upu pribúdajú aj prví interpreti z ázijského kontinentu a ako opisuje Košťálek, Colours of Ostrava tým nadväzujú na minulý ročník.
„Naše ázijské dobrodružstvo pokračuje. Aj v nadchádzajúcom ročníku festivalu predstavíme pestrosť a unikátny zvuk aktuálnej scény naprieč týmto vzdialeným kontinentom. Zatiaľ čo K-Pop je už pre Česko objavený, nové hudobné fúzie ešte len čakajú až pobláznia celý svet. Vďaka úspešnému ázijskému focusu sme prenikli do undergroundu Soulu, Tokia, Taipei aj Bangkoku av roku 2026 tak v Ostrave predstavíme ďalšie vychádzajúce hviezdy zajtrajška.“ Budúci rok zahrajú na festivale post-rockeri Jambinai, elektronická hudobníčka Kirara a s punkom koketujúci Turtle Island.
Program 23. ročníka rozširujú aj českí hudobníci. Na zaplnené pražské Forum Karlín alebo Rudolfinum, ale aj vystúpenie v Japonsku a Južnej Kórei naváža koncertom na Colours of Ostrava Bert & Friends. Festivalový areál privíta aj senzáciu alternatívneho popu Gufrau. A dvadsať rokov od vydania svojho debutu oslávi The Tap Tap. Iste zahrajú aj novinky z chystaného albumu Retardér.
Colours of Ostrava 2026
Pre 23. ročník Colours of Ostrava, ktorý sa odohrá medzi 15. a 18. júlom 2026, pribudli do predpredaja vstupenky do kempov v pokojnom areáli Sliezskoostravského hradu. V ponuke sú miesta ako pre stany, tak karavany a obytné vozidlá. K dispozícii je aj kemping v Chill Village a Tent Innoch. Všetky informácie s možnosťou nákupu sú dostupné na webe www.colours.cz.