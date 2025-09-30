Twenty One Pilots na Colours of Ostrava uzavrú svoj príbeh – VIDEO, FOTO

Pred desiatimi rokmi začali Twenty One Pilots s albumom Blurryface rozprávanie o pozoruhodnom a pohlcujúcom svete. Sága sa rozrástla na celkom päť nahrávok vrátane finálnej kapitoly na čerstvo vydanom albume Breach, ktoré v rámci svojho celosvetového turné privezú Twenty One Pilots do Česka.
Americká skupina je prvým potvrdeným interpretom Colours of Ostrava, ktorého 23. ročník hostí Dolné Vítkovice od 15. do 18. júla 2026. Štvordňové vstupenky sú v predaji aktuálne za 158 eur, v ponuke je tiež zvýhodnené vstupné pre mladých alebo obmedzený počet VIP+ vstupov.
Návrat na Colours of Ostrava
Americká dvojica zostavená zo speváka Tylera Josepha a bubeníka Josha Duna sa na Colours of Ostrava vracia po štyroch rokoch. S novým albumom Breach, ktorý debutoval na popredných pozíciách svetových rebríčkov, vrátane štvrtej pozície v českej hitparáde IFPI, a je tak jedným z komerčne najúspešnejších v diskografii Twenty One Pilots. Nahrávka uzatvára príbeh, ktorý kapela predstavila poslucháčom prvýkrát pred desiatimi rokmi na svojom treťom albume Blurryface.
„Svet, ktorý Twenty One Pilots stvorili vrátane štýlu rozprávania s presahom mimo hudby do videoklipov, grafiky alebo šifrovanej komunikácie, nemá obdobu. Máloktorý interpret dokáže vytvoriť silnú komunitu, stále si ale udrží otvorenosť a oslovuje nezaujaté poslucháčov. Prístup, ktorý hudobníci zvolili k svojej prezentácii, podporuje ich skladateľský talent a performance. Máme obrovskú radosť, že sa k nám dvojica vracia. Navyše v čase, keď rozprávajú kompletný príbeh z mesta Dema,“ neskrýva umelecký riaditeľ Colours of Ostrava Filip Košťálek nadšenie z prvého potvrdeného mena chystaného 23. ročníka.
Akrobatické výkony a komunikácia s publikom
Kapela Twenty One Pilots je považovaná za jednu z najlepších kapiel naživo a jej zostup bol raketový. Len krátko po svojej českej koncertnej premiére sa z vypredaného klubového prostredia presunuli do športovej haly. Zatiaľ ich posledná piata návšteva Česka z tohtoročnej jari po strop naplnila pražskú O2 arénu.
„Ich šou nás presvedčila, že nemajú konkurenciu. Komunikácia s publikom, využívanie priestoru alebo akrobatické výkony dávajú v spojení s rôznorodým hudobným mixom divákom toľko vnemov, že to chcete prežiť znova. Keď sa do toho navyše zapoja sami fanúšikovia pomocou doplnkov a zladením farieb, neutíchajúci entuziazmus posúva zážitok na vyššiu úroveň,“ dodáva Koštálek.
V roku 2022 si vystúpenie Twenty One Pilots užilo na Colours of Ostrava štyridsaťtisíc poslucháčov. Na ich vystúpenie čakali niektorí v prvých radoch celý deň. Energickú, dokonale vizuálne a svetelne zladenú show s hitmi ako Jumpsuit, Car Radio alebo Stressed Out doplnila špeciálna inštrumentálna vložka v podobe skladby Co jste, hasiči.
Veľké očakávania majú fanúšikovia aj teraz. Nielenže pôjde o jedinečnú možnosť vidieť Twenty One Pilots po vydaní záverečného dielu ságy rozprávanej naprieč albumom Blurryface, Trench, Scaled And Icy, Clancy a Breach, navyše sa spevák Tyler Joseph v nedávnom vyhlásení vyjadril, že nevie, kedy sa po súčasnom koncertovaní vrátia. Vystúpenie na Colours of Ostrava na júl 2026 je iba tretím potvrdeným koncertom chystaného európskeho turné.
Multidiamantový certifikát
Twenty One Pilots majú na svojom konte prestížne ocenenie vrátane Grammy, MTV VMA alebo Billboard Music Awards. V roku 2020 sa zapísali do Guinessovej knihy rekordov za „najdlhšie hudobné video, ktoré bolo kedy vytvorené“.
YouTubový livestream skladby Level Of Concern dosiahol za prispenia fanúšikov dĺžku cez 177 dní. Vďaka neskutočne úspešným singom Stressed Out a Heathens sú Twenty One Pilots jedným z 18 interpretov, ktorí sa pýšia multidiamantovým certifikátom Asociácie amerického nahrávacieho priemyslu (RIAA).
Duo využíva vo svojej hudbe širokú paletu vplyvov, žánrovo je tak ťažko zaraditeľné. Miešaním rapu, elektroniky, popu, rocku a indie vytvorili hudobný vlastný svet, ktorý vie byť rovnako priamočiary ako plný tajomstva, a skvele tak dopĺňa príbeh vystavaný okolo skladieb samotných. Surové, zraniteľné a poetické texty v kombinácii s estetikou, tajomnými symbolmi a odkazmi zatraktívnia Twenty One Pilots a ich prácu.
Festival Colours of Ostrava
… sa uskutoční tradične v areáli Dolnej oblasti Vítkovíc, v roku 2026 pripadajú štyri festivalové dni na 15. až 18. júla. Vstupenky sú aktuálne v predaji za cenu 158 eur (štvordňové vstupné, dospelí), 104 eur (štvordňový FRESH ticket pre ľudí od 15 do 21 rokov), 62 eur (deti nad 140 cm a do dovŕšenia 15 rokov veku) a 666 eur (VIP+ umožňujúcí vstup do VIP s obmedzenou konzumáciou jedla a pitia). Dostupné sú na webe colours.cz, kde nájdu záujemcovia ďalšie informácie.