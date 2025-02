Mladý policajt sa na škole vyhrážal spolužiakom. Keby som mal viac nábojov, všetkých ich z Olče zastrelím, hovoril

Študent Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku 22-ročný Norbert Á. zo Zemianskej Olče, bol zadržaný po tom, čo sa vyhrážal násilím voči svojim spolužiakom a hovoril o bombovom útoku. Píše TV Joj na svojej stránke Noviny.sk s tým, že ako prvý o prípade informoval portál Aktuality.sk.

„Keby som mal viac nábojov, všetkých ich z Olče zastrelím,“ bolo jedno z jeho vyjadrení. Tiež sa svojich spolužiakov pýtal, či by bol slávny, ak by pri predieraní davom odpálil. Dobrú mušku odôvodňoval tým, že si predstavuje hlavy zo Zemianskej Olče. Zvláštne správanie si všimli aj pedagógovia, a to primälo spolužiakov konať.

Vzali ho do väzby

„14. januára 2025 Úrad inšpekčnej služby prijal podnet na študenta – policajta zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. Podstatou podnetu boli obavy o život a zdravie študentov. Ich obavy vyplývali z verbálneho prejavu policajta,“ uviedla pre televíziu sa Andrea Dobiášová z Úradu inšpekčnej služby.

Študent bol obvinený z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Vyšetrovateľ tiež spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, čomu sudca vyhovel. V súčasnosti je obvinený policajt stíhaný na slobode s náramkom na nohe.

Kolegovia sa vyhýbali službám s ním

Má zakázané chodiť do školy a podľa informácií televízie ho dokonca vlani prijali na obvodné oddelenie do Zemianskej Olče aj po absolvovaní psychotestov. Tamojší kolegovia sa však vyhýbali službám s ním, on zase oponoval, že ho šikanujú.

Na obvode preto prebehla kontrola, na základe ktorej došlo k personálnym zmenám. Obvinený muž začal štúdium na policajnej akadémii.

„Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre sa prostredníctvom médií k personálnym veciam bližšie vyjadrovať nebude,“ uviedla na záver hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková.