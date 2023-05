Mladík Sýkora vysvetlil, prečo chýbal na MS v hokeji 2023

Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora bol aj v tomto roku voľný pre potreby reprezentácie na majstrovstvách sveta seniorov, no na rozdiel od vlaňajška sa tentoraz na turnaji nepredstavil. Osemnásťročný rodák z Piešťan začal sezónu 2022/2023 v extraligovom klube HK Nitra, no neskôr dostal šancu aj v zámorskej AHL v drese tímu Hartford Wolf Pack.

Slováci ukázali kvalitu

Aj keď po vypadnutí „farmy“ klubu NHL New York Rangers v play-off mal čas priletieť na šampionát do lotyšskej Rigy, vedenie národného tímu túto šancu nevyužilo.

Dôvod absencie Sýkoru na MS 2023 vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige je prostý: s výberom SR neodohral ani jeden prípravný zápas. „V tejto sezóne som nestihol odohrať ani jeden prípravný duel, preto sa rozhodli uprednostniť chalanov, ktorí tam boli celý čas. Myslím si, že ukázali svoju kvalitu. Kvôli tomu som vynechal tohtoročné majstrovstvá sveta,“ vysvetlil odchovanec nitrianskeho hokeja pre web RTVS.

V základnej časti AHL nastúpil dvakrát, v štyroch dueloch play-off zaznamenal asistenciu.

Lotyši spravili nadplán

V sezóne 2021/2022 hral Sýkora za Slovensko na MS hokejistov do 18 i do 20 rokov a medzi seniormi. V aktuálnom ročníku sa predstavil iba na šampionáte dvadsaťročných, no sledoval aj mužov. Mrzí ho, že Slováci po dvoch účastiach vo štvrťfinále za sebou neprenikli do najlepšej osmičky aj v Rige.

„Pevne som veril, že si to Švajčiari postrážia. Lotyši napokon vyhrali za dva body a povedal by som, že spravili nadplán, pretože s týmto sa asi nerátalo. Samozrejme, aj my máme na tom podiel viny, pretože sme mali poraziť Kazachov. Je mi to ľúto,“ skonštatoval úradujúci víťaz Kontinentálneho pohára.

Sýkora ešte nevie, kde bude pôsobiť v nasledujúcej sezóne. Rozhodne sa zrejme medzi extraligou a AHL. „V Banskej Bystrici absolvujem letnú prípravu a v júli sa presúvam do zámoria na prvý kemp s Rangers. Potom budem čakať na finálne rozhodnutie. Buď sa vrátim na Slovensko, alebo strávim sezónu na farme. Uvidíme,“ doplnil strieborný medailista z Hlinka Gretzky Cupu 2022, ktorého pred rokom draftoval klub New York Rangers v 2. kole zo 63. miesta.

V A-mužstve „jazdcov“ pôsobil v tomto ročníku jeho krajan Jaroslav Halák ako brankárska dvojka.