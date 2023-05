Výsledky na MS v hokeji 2023 nenahrávajú Slovensku. Zopakuje sa scenár spred dvoch rokov?

Slovenským hokejovým reprezentantom sa komplikuje situácia v súvislosti s obhajobou bronzových medailí na nasledujúcej zimnej olympiáde v Taliansku. Zverenci trénera Craiga Ramsaya klesnú v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) po aktuálnej sezóne na deviatu priečku a je pravdepodobné, že o ZOH 2026 budú bojovať v kvalifikácii.

Priamo pod päť kruhov sa dostane najlepšia osmička národných výberov v rebríčku po majstrovstvách sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige, pričom Slovákov zosadili z ôsmej pozície Nemci postupom do semifinále.

Nemci vyradili Švajčiarov

Nemci vo štvrtok zaskočili vo štvrťfinále víťazov základnej B-skupiny Švajčiarov a zdolali ich 3:1. Do semifinále MS sa prebojovali tretíkrát za ostatných trinásť rokov, v rokoch 2010 aj 2021 to nedotiahli k medaile a skončili štvrtí.

„Sú to naozaj skvelé pocity. Vedeli sme, že sa môžeme dostať aj ďalej ako do štvrťfinále. Pred dvomi týždňami by sme to brali, ale dnes sme chceli ísť do semifinále, a to sa nám podarilo. Teraz chceme byť majstri,“ povedal po zápase proti Švajčiarsku nemecký útočník Justin Schütz, citoval ho oficiálny web IIHF. Nemci sa v semifinále stretnú s Američanmi.

Nad ruským výberom visí otáznik

Otáznik v súvislosti s účasťou na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo stále visí nad ruským výberom, momentálne je totiž v rebríčku IIHF na treťom mieste.

Ak Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nedovolí Rusom predstaviť sa v Taliansku z dôvodu vojny, ktorú už viac ako rok vedú s podporou Bielorusov na území Ukrajiny, Slovákom by na priamu účasť na ZOH 2026 mohla stačiť aj 9. priečka v rebríčku. Tú obsadia, ak sa Lotyši nestanú majstrami sveta.

Lotyši si po prvý raz zahrajú o medaily

Lotyšskí hokejisti však vo štvrtok využili výhodu domáceho prostredia a vo štvrťfinále nečakane zdolali Švédov 3:1, aby si premiérovo zahrali o medaily. Ich doterajším maximom na tomto fóre sú siedme priečky z rokov 1997, 2004 a 2009.

„Myslím si, že už niekoľko rokov sme verili, že to dokážeme, ale vždy nám to tesne nevyšlo. Stále sme však verili a pokračovali v snahe, čo sa nám napokon vyplatilo. Teraz pôjdeme krok za krokom a uvidíme, čo sa stane.“ vyhlásil lotyšský kapitán Kaspars Daugavinš podľa webu iihf.com. Na Lotyšov čakajú v semifinále obhajcovia striebra Kanaďania.

Slovenskí hokejisti budú v prípade účasti Rusov na ZOH 2026 alebo celkového triumfu Lotyšov na MS 2023 druhýkrát za sebou bojovať o postup na olympijský turnaj v kvalifikácii. Tá sa začne v jeseni 2024 a dovtedy by malo byť jasné, či sa Rusi predstavia v Taliansku alebo nie.