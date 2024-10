Mladí slovenskí hokejisti odohrajú turnaj vo Fínsku, ide o poslednú prípravu pred MS (foto)

Vrchol sezóny pre hokejistov do 20 rokov sa nezadržateľne blíži. Tradične na prelome kalendárnych rokov absolvujú v kanadskej Ottawe slovenskí mladíci majstrovstvá sveta.

Záverečná turnajová previerka čaká Slovákov už v úvode novembra vo fínskej Imatre.

Zverenci trénera Ivana Feneša sa tam predstavia na Turnaji piatich krajín, na ktorom počas piatich dní odohrajú štyri stretnutia. Od 6. do 10. novembra ich sily postupne preveria Fínsko, Česko, Švédsko a Švajčiarsko.

Bez hráčov zo zámoria

Hlavný kormidelník na podujatie nominoval hráčov, ktorí na klubovej úrovni pôsobia v Európe. Verí, že každý z nich zabojuje o miestenku na svetovom šampionáte.

„Keďže nás čaká kvalitný turnaj, boli sme si vedomí, že naň musíme prísť s kvalitným tímom. Gro hráčov z tohtoročnej dvadsiatky, ktoré sme mali k dispozícii v lete, je v zámorí. Šanca dostať ich odtiaľ sem v novembri počas rozbehnutých súťaží je nulová. Preto sme vyberali chlapcov zo Slovenska a Európy,“ uviedol kouč Feneš na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Šanca aj pre hráčov z projektu

Na turnaj berie aj niekoľkých hráčov z projektu osemnástky a je presvedčený, že niekto z nich im zamotá hlavu a vybojuje si miesto v záverečnej nominácii.

„Nechýbajú hráči, ktorí majú za sebou majstrovstvá sveta, či už v osemnástke alebo dvadsiatke. Majú obrovskú príležitosť byť súčasťou tímu na svetovom šampionáte. Aj vo Fínsku sa o nich budeme opierať,“ pokračoval Feneš.

Zo súčasného výberu si na MSJ už zahrali Roman Kukumberg, Milan Pišoja a František Dej. Lídrami tímu by mali byť hráči, ktorí od začiatku sezóny pravidelne hrávajú v seniorskej extralige.

„V úvode tejto sezóny som mal lepšiu príležitosť ponoriť sa do extraligového hokeja. Vidím, aké pozície majú chalani v tímoch. Niektorí dostávajú solídny čas na ľade, no na druhej strane sú aj takí, s ktorým vyťažením nie som spokojný a dúfam, že na tomto turnaji sa to neodzrkadlí,“ cituje Feneša web HockeySlovakia.sk. Kouč slovenskej dvadsiatky pôsobí v rámci stáže v extraligovej Dukle Trenčín.

Rozhodnú forma a zdravotný stav

Vo Fínsku môžu výkony hráčov výrazne prehovoriť do tvorby nominácie na svetový šampionát.

„Už teraz pracujeme na majstrovstvách sveta. Kostru finálnej nominácie mám v hlave, bude sa odvíjať od aktuálnej formy hráčov a ich zdravotného stavu. Turnaj vo Fínsku nám dá signál o tom, s kým počítať môžeme a s kým naopak nie,“ dodal Feneš.