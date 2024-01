Mladá žena sa vyhrážala vystrieľaním celej školy, čelí obvineniu zo šírenia poplašnej správy (foto)

Kriminalisti nitrianskej okresnej polície zadržali počas domovej prehliadky mladú ženu, ktorá zaslala Základnej škole sv. Marka v Nitre výhražný e-mail.

Ako informovala nitrianska polícia, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 20-ročnej žene pre prečin šírenia poplašnej správy. Mladá žena sa vyhrážala, že nabehne do školy so zbraňou a všetkých postrieľa.

„Za to, že ste neriešili šikanu mňa a zahrabávali ste to pod koberec a videli ste chybu len vo mne, za to mám psychické problémy a za to sa vám kruto pomstím. Nabehnem do Vašej školy so zbraňou a všetkých vás postrieľam!“ napísala podľa polície do e-mailovej správy s predmetom „šikana“. Týmto konaním spôsobila vážne obavy obyvateľov o svoj život.

Nitrianska polícia zdôrazňuje, že žiadne správy podobného typu nebude tolerovať. Všetkými takýmito protiprávnymi konaniami sa bude zaoberať a budú voči pôvodcom vyvodzované patričné dôsledky.