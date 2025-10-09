Miro Jaroš oživil hit MC Erika a Barbary. Novinka Neprestaň znie aj s hlasom Barbary vďaka AI – VIDEO

Úspešný spevák Miro Jaroš v spolupráci s MC Erikom vydali novú skladbu Neprestaň, inšpirovanú megahitom U Can’t Stop. Vďaka umelej inteligencii Miro fanúšikom priniesol spať aj hlas obľúbenej Barbary.
Pesnička Neprestaň je moja pocta piesni U Can’t Stop, ktorá ma pred 30 rokmi vďaka Erikovi a Barbare naučila snívať vo veľkom. Verím, že táto rodinná verzia poteší aj dnešnú generáciu a pripomenie nám, aké krásne časy sme vtedy prežívali.
Miro Jaroš patrí k fanúšikom tanečnej hudby 90. rokov. V jeho poslednom počine si trúfol na prerábku jednej z najúspešnejších eurodancových skladieb na Slovensku – U Can’t Stop od MC Erika a Barbary, ktorá vyšla v roku 1995.
„Keď prišli na scénu Erik s Barbarou, bolo to šialenstvo. Úplný fenomén. Mal som vtedy 17 rokov a z každej strany som počúval, že nemám na to byť spevákom. K Erikovi s Barbarou som vzhliadal. Stelesňovali všetko to, po čom som túžil. Inšpirovali ma a dávali mi nádej. Hovoril som si: keď to dokázali iní Slováci s hudbou, ktorú milujem, tak asi to nebude nemožné. Ich tvorba mi dovoľovala snívať vo veľkom – a to som presne potreboval. Bol som aj členom ich fanklubu,“ vracia sa Miro v čase.
Poďakovanie Erikovi a Barbare
Do minulosti myšlienkami vycestoval aj Erik Aresta alias MC Erik: „Musím povedať, že v mojom prípade nemá veľmi cenu pýtať sa ma na to, ako som prežíval 90. roky, lebo ja mám to obdobie najväčšej popularity také nejaké zahmlené. Prišlo to nečakane a bolo to všetko tak rýchle a náročné, že mám pocit, že som si to tým pádom nestihol ani poriadne užiť. Takže som za to síce veľmi vďačný, ale momentálne som veľmi rád za 90-kové festivaly, ktoré prebiehajú v súčasnej dobe, lebo či už priazeň fanúšikov, alebo samotné spoločné vystúpenia so zahraničnými hviezdami vnímam intenzívnejšie a neskutočne si to užívam.“
Dara Rolins predstavila novú skladbu originálnym spôsobom, videoklipom vás vezme do neba – VIDEO, FOTO
Niekoľko rokov po naštartovaní svojej speváckej kariéry sa Mirova hudobná dráha pretla s Barbarinou. „Ľudsky sme si sadli, nahrali sme duet Nepozerám (2014), ku ktorému sme natočili aj klip. Odvtedy sme boli v kontakte. Často sme komunikovali cez sociálne siete a keď bola Barbara na Slovensku, vždy sme sa stretli. Pár dní predtým, než náhle odišla, sme plánovali, že znova spolu niečo nahráme. Mrzí ma, že sme to nestihli,“ spomína Miro na kamarátku.
Po 30 rokoch si Miro sa mu pripomenul obrovský hit U Can’t Stop a rozhodol sa ho prerobiť. „Môj plán bol spraviť ju ako poďakovanie Erikovi a Barbare a predstaviť ju mojim fanúšikom v novej rodinnej verzii v slovenčine. Oslovil som Erika, či by šiel do toho so mnou. Súhlasil a pricestoval z Prahy až do Prešova, kde sme ju u Randyho Gnepu v štúdiu nahrali,“ vysvetľuje spevák.
Prvky z pôvodného videoklipu
Keďže hlavná spevácka hrdinka v novinke nemohla chýbať, jej hlas bol domodelovaný umelou inteligenciou.
„Barbarin hlas bol vždy unikátny a ja som dlho hľadal niekoho, kto by sa mu aspoň trošku priblížil. Našli sme talentovaného Narayana Petrigáča z Prešova, ktorý má 13 rokov a do Neprestaň nahral vokál. Ten potom Randy Gnepa upravil pomocou umelej inteligencie a aplikoval naň farbu Barbarinho hlasu. Tu sa chcem veľmi poďakovať Barbarinej rodine za dôveru. Verím, že Barbarka je hore spokojná a tancuje s nami. Aspoň takto som jej splnil sen o plánovanej spolupráci,“ hovorí Miro s vďačnosťou.
„Keď ma Miro oslovil na spoluprácu, moje hudobnícke ‚ja‘ tak trochu opatrne zvažovalo, či prijať, ale to rodičovské ‚ja‘ zvolalo – ježiš, super! Lebo moja Elča (6 r.) Mira zbožňuje, takže ako milujúci ‚táta‘ som sa potešil a cítil sa, samozrejme, poctený, že jeden z naj slovenských detských umelcov si na cover vybral moju pieseň,“ teší sa zo spolupráce Erik Aresta.
Videoklip sa, už štandardne, nakrúcal pod taktovkou Mirovho dvorného režiséra Pierra Lexisa. „Keďže ide o poctu pesničke, chcel som použiť aj prvky z pôvodného videoklipu,“ vysvetľuje Jaroš. Totožné kostýmy pre deti, aké v pôvodnom klipe mali Erik s Barbarou, ušila krajčírka Petra Kovacs. Noro Grofčík dohliadal na choreografiu. „Erik dokonca priniesol svoje okuliare, ktoré si z tej doby odložil. Čistá nostalgia,“ dojíma sa Miro, že aj v jeho novej verzii sa objavuje autentický kúsok z originálu.
Novú verziu Neprestaň má na svedomí Aston Erick, ktorý ju zaranžoval a pripravil podklady na aktuálne znenie. „Po vzore rokov 90. som sa rozhodol dať urobiť aj CD maxisingel s remixami. Tie vyprodukovali Randy Gnepa, Matúš ‚Walla‘ Piteľ, Mark Dann aj Aston Erick. Špecialitkou bude 7‘‘ vinyl (malá platňa) s dvomi verziami, ktorý vyjde v limitovanom počte s fotkou, ktorú výtvarne upravil Radúz Kafka,“ prezrádza Miro Jaroš na záver.