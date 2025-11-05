Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady

Výrok Kolíkovej naznačoval, že sudcovia, ktorí kritizujú jej reformu súdnej mapy, sú skorumpovaní, pretože spôsob korupcie bude po reforme zložitejší.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Mária Kolíková
Poslankyňa za SaS Mária Kolíková. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Ministerstvo spravodlivosti SR sa v rámci súdneho konania ešte v októbri tohto roku ospravedlnilo za výrok bývalej ministerky Márie Kolíkovej z roku 2021 na adresu kritikov reformy súdnej mapy. Informovala o tom členka Súdnej rady SRDana Jelinková Dudzíková.

Výrok Kolíkovej naznačoval, že sudcovia, ktorí kritizujú jej reformu súdnej mapy, sú skorumpovaní, pretože spôsob korupcie bude po reforme zložitejší. Jelinková Dudzíková spolu s ďalšou členkou rady Ayše Pružinec Eren a sudcom Patrikom Števíkom v tejto súvislosti podala žalobu na ochranu osobnosti a na ochranu slobody prejavu sudcu.

Nenávistná  rétorika

Rezort spravodlivosti v rámci ospravedlnenia skonštatoval, že výrok Kolíkovej nekorektným spôsobom vytvára dojem o spojení časti jej názorových oponentov so spoločensky negatívnymi javmi v podobe korupčného správania, čím prispela k nedôvodnému riziku zásahu do osobnej integrity sudcov.

„Mária Kolíková sa ako ministerka spravodlivosti uchýlila k rétorike nenávistných prejavov zo sociálnych sietí, ku komunikačnej skratke populistického charakteru, ktorou v konečnom dôsledku podnietila nenávisť verejnosti voči sudcom, ktorí patrili medzi kritikov novej súdnej mapy. Sú hodnotiacim úsudkom bez dostatočného skutkového základu, založené na nepravdivých informáciách, s úmyslom zvýšiť dôveryhodnosť osobe ministerky spravodlivosti, a nie justícii ako celku, s uvedením bombastických a šokujúcich záverov o korupčných sudcoch vo výkone služby,“ uviedla Dana Jelinková Dudzíková.

Potvrdenie správnosti námietok

Podľa Ayše Pružinec Eren sa navyše s odstupom času potvrdila správnosť námietok vznesených proti novej súdnej mape, ktorú Kolíková presadila bez diskusie so sudcami. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte v roku 2021 mimo iného vyhlásila, že vtedajší návrh novej súdnej mapy má sekundárny efekt boja proti korupcii a má dojem, že sa toho „niekto bojí“.

„Ak niekto spochybňuje návrh novej súdnej mapy, proces jej tvorby a nedáva konkrétne návrhy, tak mi to príde ako zástupný spôsob ako zamedziť tomu, aby došlo k zmene, ktorú justície potrebuje,“ podotkla Kolíková.

Viac k osobe: Ayše Pružinec ErenDana Jelinková DudzíkováMária KolíkováPatrik Števík
Firmy a inštitúcie: MS Ministerstvo spravodlivosti SRSúdna rada SR
Okruhy tém: Bývalá ministerka spravodlivosti Justícia Ospravedlnenie reforma súdnej mapy Súdna mapa Súdne konanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk