Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady

Ministerstvo spravodlivosti SR sa v rámci súdneho konania ešte v októbri tohto roku ospravedlnilo za výrok bývalej ministerky Márie Kolíkovej z roku 2021 na adresu kritikov reformy súdnej mapy. Informovala o tom členka Súdnej rady SRDana Jelinková Dudzíková.
Výrok Kolíkovej naznačoval, že sudcovia, ktorí kritizujú jej reformu súdnej mapy, sú skorumpovaní, pretože spôsob korupcie bude po reforme zložitejší. Jelinková Dudzíková spolu s ďalšou členkou rady Ayše Pružinec Eren a sudcom Patrikom Števíkom v tejto súvislosti podala žalobu na ochranu osobnosti a na ochranu slobody prejavu sudcu.
Nenávistná rétorika
Rezort spravodlivosti v rámci ospravedlnenia skonštatoval, že výrok Kolíkovej nekorektným spôsobom vytvára dojem o spojení časti jej názorových oponentov so spoločensky negatívnymi javmi v podobe korupčného správania, čím prispela k nedôvodnému riziku zásahu do osobnej integrity sudcov.
„Mária Kolíková sa ako ministerka spravodlivosti uchýlila k rétorike nenávistných prejavov zo sociálnych sietí, ku komunikačnej skratke populistického charakteru, ktorou v konečnom dôsledku podnietila nenávisť verejnosti voči sudcom, ktorí patrili medzi kritikov novej súdnej mapy. Sú hodnotiacim úsudkom bez dostatočného skutkového základu, založené na nepravdivých informáciách, s úmyslom zvýšiť dôveryhodnosť osobe ministerky spravodlivosti, a nie justícii ako celku, s uvedením bombastických a šokujúcich záverov o korupčných sudcoch vo výkone služby,“ uviedla Dana Jelinková Dudzíková.
Potvrdenie správnosti námietok
Podľa Ayše Pružinec Eren sa navyše s odstupom času potvrdila správnosť námietok vznesených proti novej súdnej mape, ktorú Kolíková presadila bez diskusie so sudcami. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte v roku 2021 mimo iného vyhlásila, že vtedajší návrh novej súdnej mapy má sekundárny efekt boja proti korupcii a má dojem, že sa toho „niekto bojí“.
„Ak niekto spochybňuje návrh novej súdnej mapy, proces jej tvorby a nedáva konkrétne návrhy, tak mi to príde ako zástupný spôsob ako zamedziť tomu, aby došlo k zmene, ktorú justície potrebuje,“ podotkla Kolíková.