Ministerstvo obrany má historicky najvyšší rozpočet, plány na modernizáciu aj tak stoja, upozorňuje Bátor (video)

Rezort obrany katastrofálne nakladá s peniazmi a neprebieha ani modernizácia. Uviedol to bývalý veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor (PS), ktorý zhodnotil rok pôsobenia rezortu obrany pod vedením ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Bátor na tlačovej besede hnutia Progresívne Slovensko hovoril aj o čistkách a o zlom riadení rezortu ako takom.

Odborník na obranu a bezpečnosť pripomenul, že si vláda do svojho programového vyhlásenia napísala, že jedinou nenahraditeľnou zložkou obrany je profesionálny vojak. Vojaci teda mali byť prioritou rezortu obrany, no ministerstvo pre nich podľa Bátora neurobilo takmer nič a občania Slovenska sa nemôžu cítiť bezpečnejšie.

Najviac peňazí v histórii

Bátor upozornil, že minister obrany má pre svoj rezort najviac peňazí v histórii.

„Má peniaze, ale nemá žiadny plán, a preto ich míňa podľa pocitu, čo si práve zmyslí, čo by bolo dobré, alebo kde sa mu to hodí. Veľakrát nás opíja rožkom a ukázalo sa, že v NATO sa to opíjanie rožkom nie veľmi darí,“ uviedol Bátor s tým, že už minulý rok bolo povedané, že 100 miliónov eur z rezortu, ktoré boli naliate do zbrojárskeho priemyslu pred Vianocami, nie sú obrannými výdavkami, a teda neboli uznané.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ďalších 126 miliónov ministerstvo nevyčerpalo, čo je dokopy takmer štvrť miliardy eur, ktoré mohli byť investované do našej obrany, ozbrojených síl a do vojakov, aby sme sa mohli cítiť bezpečnejšie. Štvrť milióna dnes niekde visí a nemáme z neho nič,“ zdôraznil expert na obranu a v tejto súvislosti dodal, že aj to je dôvod, prečo Slovensko nesplnilo záväzok vynakladať dve percentá HDP do obrany.

Slovenské výdavky do obrany boli viac ako 1,7 percenta HDP. Bátor upozornil, že ak rezort bude takto pokračovať aj v tomto roku, tak to bude len 1,6 percenta HDP na obranu.

„To znamená, že to bude viac ako pol miliardy, ktoré nebudeme investovať do bezpečnosti našich občanov. Výsledok? Budeme na chvoste celého východného krídla NATO v tom, koľko budeme percentuálne dávať na našu obranu. Všetky štáty sa snažia dávať viac lebo vedia, že situácia je zlá,“ podotkol odborník na obranu.

Kaliňák špekuluje a veci stoja

V súvislosti s modernizáciou Bátor vyhlásil, že Kaliňák špekuluje, a veci stoja.

„Špekuluje nad zmluvami, ktoré už boli uzavreté, špekuluje nad ich znením, a veci sa nehýbu,“ dodal Bátor s tým, že sa zastavilo obstarávanie napríklad kolesových a pásových vozidiel. Podobne je to podľa neho aj so zmluvou s Izraelom. Poslanec Tomáš Valášek (PS) doplnil, že minister dostal „na striebornej tácke“ zmluvu od vlády odborníkov.

„Martin Sklenár ako minister obrany pripravil dohodu s Izraelom. Desať mesiacov nad ňou Kaliňák špekuloval, aby nakoniec podpísal to isté, len o trochu väčšiu zákazku,“ priblížil Valášek. Bátor je tiež názoru, že sa špekuluje aj nad letiskom Sliač. Ako pripomenul, minister zrušil dohodu s NATO na obnovu letiska a začína sa odznovu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Jediné, čo vieme, je, že minister obrany bude vyberať slovenské firmy, ktoré to majú urobiť. Nevieme kedy to bude ani či to bude vôbec lacnejšie. Vieme len, že sa to zastavilo,“ doplnil Bátor. Ten súčasne vedenie rezortu kritizuje aj za to, že sa nerealizujú ani sľúbené spoločné obstarávania so zahraničnými partnermi. Takéto obstarávania sú podľa Bátora transparentné, čo nehrá do karát tým, ktorí ich chcú robiť. Súčasne podotkol, že sú za to, aby rezort obrany robil rôzne nové projekty a podporujú ich.

Tri najdôležitejšie veci pre rezort obrany

„Nech sa podporuje náš domáci priemysel, ale až podozrivo sa väčšina nových projektov zbieha u jednej firmy,“ podotkol Bátor, ktorý kritizuje aj vyhadzovanie ľudí z analytického tímu rezortu obrany či expertov, ktorí Slovensko zastupujú v medzinárodných organizáciách v zahraničí.

Valášek na tlačovej besede súčasne identifikoval tri najdôležitejšie veci, ktorými by sa mal rezort obrany zaoberať. V prvom rade ide podľa neho o záväzok SR voči NATO dobudovať ťažkú mechanizovanú brigádu. Slovensko totiž podľa neho toto dobudovanie už 20 rokov „fláka“.

Nejde teda len o kritiku vlády Roberta Fica (Smer-SD) za posledný rok, ale aj za jeho predchádzajúce vlády. Valášek súčasne upozornil, že vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu porastú nároky na ťažkú mechanizovanú brigádu ešte viac a prídu aj ďalšie nové požiadavky zo strany Severoatlantickej aliancie. Ďalšou prioritou by podľa PS mala byť protivzdušná obrana a rovnako aj investovanie do infraštruktúry, aby bol štát schopný prijať spojencov.