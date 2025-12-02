Ministerstvo investícií pripravuje nový zákon na ochranu detí v digitálnom priestore – VIDEO, FOTO

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v pondelok oznámilo prípravu nového osobitného zákona na ochranu maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.
Rýchlo rastúce hrozby
Cieľom je reagovať na rýchlo rastúce hrozby, akými sú kyberšikana, šírenie nevhodného obsahu či riziká spojené s umelou inteligenciou. Minister Samuel Migaľ zdôraznil, že digitálny svet sa stal prirodzenou súčasťou života našich detí, no zároveň ich vystavuje svetu, na ktorý ešte nie sú pripravené.
Sociálne siete až od 16 rokov? Europarlament chce deťom utiahnuť virtuálnu uzdu
„Na MIRRI vznikne nové špecializované oddelenie pre ochranu a prevenciu detí v digitálnom priestore. Bude to centrum expertízy, koordinácie a metodickej podpory pre štát, školy, rodičov aj pre rôzne platformy,“ informoval minister.
Podľa údajov Národného koordinačného strediska sa 11 percent detí stretlo s online šikanou, viac ako 63 percent narazilo na sexuálny obsah a 36 percent dievčat dostalo žiadosť o intímne fotografie od cudzích osôb. „Toto sa už nestáva výnimočne. Toto je realita, ktorú žijú naše deti,“ upozornil Migaľ.
Ochrana pred škodlivým obsahom
Nový zákon má vytvoriť moderný, praktický a vyvážený rámec na ochranu detí pred škodlivým obsahom aj pred neetickým správaním digitálnych platforiem a bude zohľadňovať európsky kontext, vrátane Jutlandskej deklarácie.
Migaľov materiál k čerpaniu eurofondov je politická samovražda. Sám si tým pýta demisiu, vyhlásila Remišová
Štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek podotkol, že ochrana maloletých je hodnotovou otázkou celej spoločnosti a legislatíva predstavuje strategickú investíciu do budúcnosti našej ekonomiky. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že zhruba 25 percent detí už vykazuje veľmi veľké známky závislosti na internete a vyjadril podporu pripravovanému zákonu. Pavol Šedo z Digitálnej koalície zdôraznil potrebu masívnej osvety a vzdelávania nielen detí, ale aj rodičov a učiteľov.
MIRRI plánuje spustiť legislatívny proces v najbližších týždňoch, pričom návrh zákona by mal byť v prvom štvrťroku 2026 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort zároveň sleduje vývoj európskej legislatívy týkajúcej sa obmedzenia dolného veku pre sociálne siete a stotožňuje sa s touto reguláciou.