Ministerské kreslo bude pre Samuela Migaľa zrejme jeho labuťou piesňou v politike, tvrdí politológ

Nominácia Samuela Migaľa na post ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je mimoriadne problematická. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

Poukazuje na to, že Migaľ ako politický nováčik sa nikdy problematike eurofondov alebo regionálneho rozvoja nevenoval, ide pritom o veľmi dôležitý rezort, ktorý zastrešuje čerpanie eurofondov na Slovensku.

„Dosadiť na takýto post človeka, ktorý o tom nemá ani potuchy, môže spôsobiť škody pre štát a rozvoj regiónov. Je to mimoriadne nezodpovedné zo strany vládnej koalície. Nehovoriac o tom, že Migaľ nemôže očakávať ani podporu strany (bol vylúčený zo strany Hlas-SD, pozn. SITA) a nemá ani odkiaľ vziať odborníkov, ktorí by mu v krátkom čase dokázali pomôcť kompetentne viesť tento rezort,“ poukázal Koziak.

Namiesto hodnôt funkcia

Vládna koalícia podľa neho zrejme zaujala postoj, že Migaľ dostal, čo chcel a keď funkciu nezvládne, čo je pravdepodobné, bude to jeho vlastná zodpovednosť.

„Každý počíta s tým, že toto je labutia pieseň Samuela Migaľa v politike a to posledné, čo v nej dosiahne. Spôsob, akým post ministra dosiahol, možno aj zľudovie a keď bude niekto v politike obrovským pokrytcom, tak sa asi bude hovoriť, že to dal na Migaľa,“ myslí si Koziak a pripomína, že rebelujúci poslanec sa dlho odvolával na to, že mu nejde o funkcie, ale o hodnoty.

Nakoniec si koalícia získala jeho poslušnosť práve funkciou ministra. Jeho rozhodnutie naráža na veľkú mieru kritiky zo strany koalície, opozície, ale aj bežných ľudí, poukazuje politológ.

„Všetci politickí spojenci sa od neho odvrátili. Rozhodne ho nemožno označiť za víťaza v rámci vyriešenia koaličnej krízy, ale práve naopak,“ dodal Koziak.

Huliak nemá so športom nič spoločné

Podľa politológa sa očakávalo, že dve rebelujúce skupiny poslancov – huliakovci a migaľovci – niečo za podporu koalície dostanú. Nakoniec však dostali tú najvyššiu možnú odmenu – dva ministerské posty, po jednom pre každú rebelujúcu skupinu.

„To, že sa Huliak stane práve ministrom športu, bolo ale úplne mimo akýchkoľvek predstáv, ako aj mimo záujmu Rudolfa Huliaka,“ hovorí Koziak s poukazom na to, že Huliak nemá so športom nič spoločné.

Podľa neho sa nedá veľa očakávať ani od Huliaka ako ministra cestovného ruchu a športu, ani od Migaľa ako ministra investícií.