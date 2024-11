Minister Taraba ohlásil dohodu s OSN o zriadení regionálneho centra na Slovensku (foto)

Minister životného prostredia Tomáš Taraba v stredu ohlásil so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a výkonnou riaditeľkou programu OSN pre ľudské sídla Anacláudiou Rossbach dohodu, ktorá hovorí o zriadení regionálneho centra na Slovensku pre oblasť udržateľného rozvoja miest.

Mimoriadny diplomatický úspech

Taraba považuje zriadenie centra programu OSN pre ľudské sídla na Slovensku za mimoriadne dôležitý diplomatický úspech Slovenska a aj vedenia MŽP SR. Podľa Tarabu Slovensko sa týmto dostáva do popredia jednej z najvýznamnejších politík OSN, čo vytvára jedinečnú príležitosť nielen pre zviditeľnenie Slovenska.

„Považujem to za mimoriadny úspech pre Slovensko, ktorý sa nám podarilo presadiť počas môjho ročného pôsobenia vo funkcii ministra životného prostredia. Tým, že Slovensko získa regionálne centrum OSN, dostane sa vo veľmi dôležitej agende na svetovú mapu štátov. Vytvára sa týmto priestor pre našich urbanistov, vedcov, naše univerzity dostať sa do renomovaným projektov a iniciatív. Slovensko týmto ziskalo renomé, že dá sa nám zveriť do správy dôležitú agendu, ktorá sa týka zvyšovania kvality života ľudí v mestách,“ zdôraznil Taraba.

Hlavné výzvy modernej doby

Financovanie projektu bude spolufinancované aj z rozpočtových zdrojov Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Foto: SITA/Ministerstvo životného prostredia SR.

„Aj keď všetky mestá na svete zaberajú iba približne dve percentá zemského povrchu, žije v nich 57 percent populácie. Rozvoj kvality života v mestách patrí preto medzi hlavné výzvy modernej doby, pretože koncentrácia ľudí v mestách bude len rásť. Aj Slovensko čelí potrebe budovania udržateľných mestských aglomerácií, s dobrým infraštruktúrnym napojením a vysokou kvalitou života. Som rád, že Slovensko dnes tento koncept bude môcť definovať aj na svetovej úrovni,“ dodal Taraba.

