Minister Taraba nevidí problém v Dankovom konaní po nehode a ak pochybil, tak dostane pokutu (video)

Minister životného prostredia, nominant strany SNS Tomáš Taraba nevidí problém v konaní podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) po nočnej autonehode v bratislavskej Dúbravke.

„Ak tam nebola žiadna kolízia s autom alebo s nejakým chodcom. Pokiaľ viem, on to hneď nahlásil na poisťovňu. Takže to nie je o tom, že by sa k tomu neprihlásil. Keď pochybil, tak dostane pokutu. Určite nerobil to, že sa išiel schovať, aby na to nikto nedošiel. Riadne to nahlásil, vďaka čomu to aj všetci vedia,“ povedal na piatkovej tlačovej besede minister Taraba.