Minister práce Tomáš sa Naďovi neospravedlní. Vláda v demisii nemala právo darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu, tvrdí

Tomáš vysvetlil, že jedna vec je trestnoprávna rovina, ktorá sa bude ešte preverovať.
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) sa exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (Demokrati) neospravedlní. Stojí si naďalej za tým, že vláda v demisii nemala právo darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu. Minister tak reagoval na zastavenie stíhania vo veci darovania lietadiel MiG-29 Ukrajine.

Ako uviedol v diskusnej relácii STVRSobotné dialógy, ospravedlnenie nie je podľa neho na mieste ani zo strany vlády či premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Tomáš vysvetlil, že jedna vec je trestnoprávna rovina, ktorá sa bude ešte preverovať, keďže minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) avizoval, že podá sťažnosť. Druhá vec je však podľa neho ústavná rovina.

„Ja trvám na tom, že vláda Eduarda Hegera (Demokrati) bola už vtedy v demisii. A vláda v demisii podľa ústavy nemôže rozhodovať o otázkach hospodárskej a zahraničnej politiky. A keď nás chce niekto presvedčiť, že darovanie Migov a systému S-300 nie je významnou otázkou hospodárskej zahraničnej politiky, tak to ma nikto nepresvedčí,“ vyhlásil Tomáš.

Do vyšetrovacieho procesu by podľa neho mali vstúpiť aj ústavní právnici a vyjadriť sa k tejto otázke. „Platí, že jedna vec je trestnoprávna rovina, druhá ústavnoprávna. Ale trvám na svojom postoji,“ zdôraznil Tomáš.

Poslanec Jozef Hajko (KDH) v Sobotných dialógoch povedal, že keď raz vyšetrovateľ niečo povedal, tak to treba rešpektovať. „Počkám, ako sa vyjadrí aj prokuratúra. Ale chcem, aby sa v tomto štáte dôverovalo inštitúciám a sústavne sa nespochybňovali. Ak pôjdeme takýmto spôsobom ďalej, tak sa nám ten štát rozsype,“ uzavrel Hajko.

