Milovníci fantastických svetov si v kine prídu na svoje! Prichádza Dungeons & Dragons: Česť zlodejov

Niet nad poriadne dobrodružstvo! V novom rodinnom filme Dungeons & Dragons: Česť zlodejov, ktorý vychádza z jednej celosvetovo obľúbenej hry na Slovensku známej pod názvom „Dračí doupě”, si ho diváci užijú vrchovato. Čakajú ich fantastické svety plné príšer, kúziel, mágie, humoru, ale predovšetkým svojrázna partia hrdinov, ktorých si jednoducho zamilujete.

Potulný spevák a bard Edgin (Chris Pine) sa živí tým, že so svojou zlodejskou partičkou pomáha meniť majiteľov vzácnych artefaktov, jedným ukradnú a druhým predajú. Je to nebezpečná práca, pri ktorej je neustále jednou nohou vo väzení a šťastena Edginovi nepraje navždy. Keď sa mu podarí ukradnúť stratenú relikviu, ktorá sa nikdy nemala dostať do nesprávnych rúk a bol to práve on, kto ju do nich dobrovoľne doručí, spustí to domino efekt, ktorý môže otriasť celým svetom. Edgin je síce podvodník a zlodej, ale stále má v sebe kúsok cti, a tak sa rozhodne napraviť škodu, ktorú napáchal. Keďže však proti nemu stojí armáda nemilosrdných zabijakov, mocných čarodejníkov a zákerný bývalý priateľ Forge Fletcher (Hugh Grant), potrebuje tím, s ktorým by mal aspoň malú šancu obstáť. A keďže film vychádza z legendárnej hry, je jasné, že v jeho posádke nemôže chýbať drsná bojovníčka (Michelle Rodriguez), vznešený rytier (Regé-Jean Page), mág (Justice Smith) a druidka (Sophia Lillis).

Pozrite si trailer tu:

Ako však potvrdzuje Hugh Grant, ktorý hrá hlavného zloducha, ani táto zostava nie je zárukou úspechu. „Na scenári ma najviac zaujalo, že hoci sa považujú za hrdinov, v skutočnosti sú to skôr stroskotanci. Každý člen tejto partičky má nejaký problém. A to platí najmä pre ich vodcu, barda,“ hovorí herec. Dungeons & Dragons: Česť zlodejov nie je len dobrodružný fantasy film, je to hlavne komédia plná slovného a situačného humoru. Jeho autori John Francis Daley a Jonathan Goldstein sa koniec koncov preslávili ako tvorcovia komédií (Šéfovia na zabitie, Nočná hra).

Okrem vtipného scenáru, výborných hereckých výkonov, prepracovaných vizuálnych efektov prinesie film aj naozaj krásne prostredie, v ktorom sa bude odohrávať. Nakrúcanie sa začalo 4. mája 2021 na miestach okolo Belfastu v Severnom Írsku. „Pobyt v Belfaste nám dal príležitosť predstaviť neuveriteľné lokality, ktoré nenájdete nikde inde na svete,“ hovorí režisér Jonathan Goldstein, „Je tu kombinácia prírodných krás a exotických miest, vďaka ktorej máte pocit, že ste sa ocitli v inom svete a inom čase, čo je aj cieľom filmu.“ Druhý režisér John Francis Daley dodáva: „Máme neuveriteľné lokácie a nádherné miesta, ktoré sú ako z fantasy románu. A máme neuveriteľný štáb ľudí, ktorí tu neúnavne pracujú už desaťročia na filmoch, ktoré vznikli pred nami.“

Dobrodružný fantasy film prináša do slovenských kín spoločnosť CinemArt SK už 30. marca.

