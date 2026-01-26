Miliónové podvody s leteckými záchranami turistov? V Nepále zatkli šesť osôb

Polícia odhalila podvodný systém falošných záchranných letov v hodnote 1,69 milióna dolárov, čo je v prepočte približne 1,43 milióna eur.
Himaláje, helikoptéra
Polícia v ázijskom Nepále zadržala dovedna šesť osôb v súvislosti s podvodmi týkajúcimi sa leteckých záchranných akcií turistov, ktoré sú súčasťou poistného podvodu v súhrnnej sume 1,69 milióna amerických dolárov, čo je v prepočte približne 1,43 milióna eur.

Krajinu navštívia každoročne tisíce turistov kvôli panoramatickým výhľadom na Himaláje a malebným dedinkám. V núdzových prípadoch je pre turistov kľúčová možnosť záchrany vrtuľníkom.

Polícia však odhalila viaceré prípady podaných poistných nárokov za jednu záchrannú akciu, zorganizované lety predstierané ako núdzová evakuácia a vytvorené falošné lekárske účty s účasťou súkromných nemocníc.

Tieto zistenia vyplynuli z dvojmesačného vyšetrovania centrálneho vyšetrovacieho úradu, ktorý odhalil sfalšované a zmanipulované dokumenty. Tri spoločnosti si nárokovali poistné plnenie vo výške zhruba 1,69 milióna dolárov, uviedla polícia.

„Ide o dlhodobý problém, ktorý vyšetrujeme. Šesť ľudí bolo zadržaných, vyšetrovacie práce pokračujú,“ povedal pre AFP hovorca úradu Šiva Kumar Šrestha.

Vládne vyšetrovanie z roku 2018 označilo 15 spoločností – medzi nimi firmy prevádzkujúce vrtuľníky, turistické agentúry a nemocnice – ktoré boli spojené s touto „lukratívnou“ nelegálnou činnosťou, no proti nikomu nebolo vtedy zakročené.

Podvody pokračovali napriek tomu, že Nepál zaviedol usmernenia na kontrolu falošných záchranných letov po upozornení poisťovní.

