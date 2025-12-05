Miliardár Babiš sa stane českým premiérom 9. decembra

Prezident Petr Pavel potvrdil vymenovanie Babiša po vyriešení konfliktu záujmov s Agrofertom.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Czech Republic Election
Andrej Babiš. Foto: SITA/AP
Český prezident Petr Pavel oznámil, že miliardár Andrej Babiš bude v utorok 9. decembra vymenovaný za premiéra. Babišova strana ANO získala najviac kresiel v októbrových parlamentných voľbách a vytvorila koalíciu s pravicovými stranami SPD a Motoristi, ktoré sú euroskeptické, čím získali väčšinu v podobe 108 hlasov v 200-člennom parlamente.

Pred vymenovaním prezident vyzval Babiša, aby vyriešil konflikt záujmov ako majiteľ holdingu Agrofert. Babiš oznámil, že Agrofert dočasne zverí nezávislému správcovi a po jeho smrti ho zdedia jeho deti. Prezident Pavel označil toto riešenie za „pochopiteľné“ a nebude ho ďalej skúmať.

Otázky však vyvoláva kandidát Motoristov na ministra životného prostredia Filip Turek, ktorý čelí vyšetrovaniu pre domáce násilie a obvinenia zo znásilnenia, ako aj pre podozrenia z vlastníctva nacistických predmetov. Prezident Pavel plánuje s Turekom rokovať a vyjadril obavy z jeho vymenovania.

Nová koalícia nahradí stredopravú vládu v krajine s viac ako 10 miliónmi obyvateľov, ktorá je členom Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Babiš, siedmy najbohatší Čech podľa magazínu Forbes, čelí súdnemu procesu za podvod s dotáciami EÚ, ktorý však odmieta a označuje za kampaň na jeho diskreditáciu.

