Milan Ondrík sa stane laureátom ceny Hercova misia na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film

Do začiatku 31. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý sa tento rok bude konať od 20. do 27. júna v Košiciach, ostávajú ešte dva mesiace, no už teraz je známe ďalšie meno herca, ktorý bude ocenený Hercovou misiou. Rovnako ako česká herečka Daniela Kolářová si cenu za mimoriadny prínos v oblasti filmového herectva prevezme aj významný slovenský herec Milan Ondrík.

Vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v ročníku vedenom Petrom Mankoveckým a Zuzanou Kronerovou. Hereckú dráhu začal v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde pôsobí dodnes. Jeho talent však neostal nepovšimnutý ani mimo domovskej scény – zaujal slovinského režiséra Diega de Brea, ktorý ho obsadil do titulnej úlohy v Shakespearovej tragédii Coriolanus v Slovenskom národnom divadle. Od roku 2011 je členom umeleckého súboru Činohry SND.

Svojím autentickým a v slovenských pomeroch novátorským hereckým prejavom zaujal už začiatkom nového tisícročia viacerých slovenských filmových režisérov, ktorí ho pravidelne obsadzovali do náročných a komplexných úloh. Tie zvládal s mimoriadnou presvedčivosťou, čo potvrdzuje aj množstvo filmových ocenení na jeho konte. Za zmienku stojí jeho subtílny, no zároveň mimoriadne presvedčivý výkon traumatizovaného syna bývalej alkoholičky a herečky v dráme Eva Nová (2015) režiséra Marka Škopa, za ktorý získal svoje prvé Slnko v sieti. So Škopom spolupracoval aj na rodinnej dráme reflektujúcej spoločenské nálady na Slovensku – Nech je svetlo (2019), kde stvárnil starostlivého, no často neprítomného otca, ktorému pre jeho absenciu v rodine uniká to najpodstatnejšie – vzťah s vlastným synom. Aj za túto úlohu získal národnú filmovú cenu Slnko v sieti za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe, ako aj Cenu za mužský herecký výkon na MFF Karlove Vary.

Výrazne sa predstavil aj v snímkach Tieňohra (r. Peter Bebjak), Čierne na bielom koni (r. Rasťo Boroš), Bod obnovy (r. Robert Hloz) a Úsvit (r. Matěj Chlupáček), v ktorých potvrdil svoju schopnosť pohybovať sa medzi žánrami a uchopiť postavy s presvedčivou psychologickou hĺbkou. Tento rok bol Milan Ondrík nominovaný na národné filmové ceny Slnko v sieti hneď v dvoch kategóriách – za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe vo filme MIKI (2024) a za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Ema a smrtihlav (2024), pričom v druhom prípade ju aj získal. Film Ema a smrtihlav bude mať televíznu premiéru 8. mája pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 80. výročia konca druhej svetovej vojny.

„V poslednom období je v našej televíznej i filmovej tvorbe Milan Ondrík neprehliadnuteľný. Pravidelne sa objavuje v titulných i vedľajších úlohách, pričom za jedinečné stvárnenie svojich postáv zbiera jedno ocenenie za druhým. Je evidentné, že nejde o náhodu alebo herecké šťastie, ale o výrazný a vyhľadávaný talent. Bravúrne zvláda fyzicky náročné polohy i subtílnu psychologicko-charakterovú drobnokresbu. Z týchto dôvodov sa MFF Art Film rozhodol v tomto roku oceniť herectvo Milana Ondríka za jeho mimoriadny prínos v oblasti hereckého umenia,” dodáva umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.

Okrem artovej kinematografie a divadelných dosiek môžu diváci poznať Milana Ondríka aj zo seriálovej televíznej tvorby, kde taktiež stvárnil mnohotvárne a výrazné postavy – či už v populárnom seriáli Panelák (2008), kriminálke Za sklom (2016), historickom seriáli 1890 (2017) alebo v jeho posledných výraznejších televíznych projektoch ako Iveta (2021) či Zrada (2024).

Filmoví fanúšikovia sa s Milanom Ondríkom budú môcť osobne stretnúť v Košiciach počas 31. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film, kde si už tradične pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici prevezme prestížne ocenenie Hercova misia. Súčasťou jeho programu v Košiciach bude aj osobné uvedenie filmu Nech je svetlo.

Aktuálne informácie o programe festivalu a cinepassy sú dostupné na stránke www.iffartfilm.com.

Foto: Stana Topolská

