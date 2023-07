Milan Fiľo rozširuje papierenskú výrobu v Maribore

V júni 2023 ukončila Slovenská republika ročné rotujúce predsedníctvo vo Visegrádskej skupine. Pri tejto príležitosti usporiadal veľvyslanec SR v Slovinskej republike Peter Zeleňák slávnostnú recepciu, na ktorú pozval významné osobnosti zo Slovenska, ktoré majú kultúrne, diplomatické či obchodné prepojenie na Slovinskú republiku.

Medzi pozvanými osobnosťami bol aj prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. Holding má v Slovinskej republike závod Paloma, ktorý sa špecializuje na výrobu papierovej hygieny. V priebehu troch rokov (2020 – 2023) tu holding ECO – INVESTMENT a.s. investoval viac ako 100 mil. EUR. Financie išli do výstavby nového papierenského stroja č.9 s rýchlosťou výroby hygienického papiera 2 000 m/min s ročnou kapacitou 65 000 ton. V minulom a tomto roku sa uskutočnila výstavba haly na spracovanie papiera na finálne produkty, do ktorej budú postupne inštalované 2 vysokovýkonné linky na toaletný papier a kuchynské utierky s kapacitou 40 000 ton ako aj sklad – logistický a expedičný terminal finálnych produktov o kapacite 25 000 paletových jednotiek. „Plánujeme ďalej rozširovať a modernizovať výrobu na Balkáne, pretože chceme pokračovať a obohatiť slávnu papierenskú tradíciu v tomto regióne. Paloma je symbolom kvality, ktorý v krajinách bývalej Juhoslávie pozná azda každý. Poznatky a zručnosti, ktoré sa tu hromadili po celé generácie, sú základmi, na ktorých bude ECO-INVESTMENT ďalej stavať. Modernizáciou výroby zvýšime kvalitu našich výrobkov a tiež rozšírime sortiment pre domáci aj zahraničný trh,“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Pán veľvyslanec poďakoval prezidentovi Fiľovi a generálnemu riaditeľovi SHP GROUP Richardovi Žigmundovi za spoluprácu a podporu.

