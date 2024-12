Miešaná súťaž v golfe už na OH 2028? MOV zvažuje návrh IGF - FOTO

Miešaný golf na nasledujúcich olympijských hrách v Los Angeles je stále bližšie k realite. Medzinárodná golfová federácia (IGF) už predložila formálny návrh Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) a ten ho berie vážne.

Tento krok nasleduje po úspechu miešaných disciplín v iných športoch počas nedávnych OH v Paríži, preto MOV vážne zvažuje zahrnutie mix golfu do programu OH 2028. Upozornil na to web insidethegames.biz.

Reálne úvahy

„Áno, veľmi vážne. Začiatkom minulého roka sme predložili návrh Medzinárodnému olympijskému výboru a ten teraz túto ponuku prehodnocuje. Myslím si, že už na olympiáde v Paríži bolo približne 23 disciplín určených pre zmiešané tímy,“ uviedol výkonný riaditeľ IGF Antony Scanlon pre NBC Olympics & Paralympics Media.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Miešaný golfový turnaj by sa mal konať na prestížnom Riviera Country Clube v Los Angeles. Súťažiť sa bude na 36 jamiek počas dvoch dní. Významné golfové mená ako Scottie Scheffler, Nelly Kordová, Jon Rahm či Rory McIlroy vyjadrili nadšenie z návrhu.

Podpora rovnosti pohlaví

Účasť elitných amerických hráčov by dodala turnaju ďalšiu vrstvu vzrušenia. Úspech miešaných súťaží v iných športoch, napríklad v tenise či plávaní, naznačuje možnosť ich zavedenia aj v golfe, čím by sa podporila rovnosť pohlaví v ďalšom olympijskom športe.

Aj Slovensko má olympijskú medailu z golfu, v Tokiu v lete 2021 ju získal Rory Sabbatini.