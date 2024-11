MetLife už po desiaty raz získala ocenenie Superbrands na Slovensku

Spoločnosť MetLife opätovne tento rok získala prestížne ocenenie Superbrands na Slovensku. Ocenenie od zákazníkov a odbornej verejnosti spoločnosti udelili už po desiaty krát v histórii. Stala sa tak naoceňovanejšou značkou pôsobiacou na slovenskom trhu v kategórii poisťovne, odkedy sa Superbrands udeľuje v krajine.

Pre spoločnosť ide o dvojnásobný úspech. Ocenenie Superbrands v tom istom čase získala aj pobočka poisťovne MetLife v Českej republike, ktorá si cenu prebrala už po piaty raz.

„Získať ocenenie Superbrands už po desiaty krát je pre nás veľká pocta. Teší nás, že naša spoločnosť má medzi zákazníkmi, ako aj odbornou verejnosťou dobré meno, ktoré si dlhodobo udržiava. Ocenenie vnímam predovšetkým ako potvrdenie našich kvalít a toho, že neustála snaha o zlepšovanie sa a proklientský prístup sú aj naďalej tou správnou cestou do budúcnosti,“ povedal riaditeľ marketingu a komunikácie CZ&SK MetLife Milan Drdoš.

Program Superbrands vznikol v roku 1994 vo Veľkej Británii s dvoma cieľmi a to uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a zároveň ich prezentovať ďalším spoločnostiam, ktoré by sa rady rozvíjali a učili. Program získal celosvetové uznanie a aktuálne je program Superbrands uznávaný ako rešpektované ocenenie v 90. krajinách na piatich kontinentoch sveta.

Slávnostné odovzdávanie ocenení Superbrands prebehlo v októbri a išlo už o 12. ročník tohto podujatia.

Jednotlivé spoločnosti sa do výberu Superbrands nenominujú a nemôžu sa do neho ani prihlásiť. Zo všetkých spoločností pôsobiacich v danej krajine sa spraví výber na základe obchodných výsledkov, prieskumu verejnej mienky a napokon odborná porota Brand Council vyberie značky ocenené pečaťou Superbrands.

Značky, ktoré sú členmi Superbrands zároveň musia mať nielen vysokú kvalitu a vynikajúce renomé, ale aj silný príbeh. „Zaradenie medzi Superbrands a nakoniec aj samotné ocenenia znamenajú pre MetLife predovšetkým to, že poisťovňa na Slovensku patrí k absolútnej špičke vo svojom odvetví,“ dodal Drdoš.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

