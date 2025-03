Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na 30 dní, upozorňuje na jedno nebezpečné ochladenie

Prvý aprílový týždeň nás na Slovensku čakajú príjemné teploty, ale aj viaceré vpády studeného vzduchu. Meteorológ Peter Jurčovič ukázal aj dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní a hovorí, že jedno ochladenie môže byť nebezpečné.

Ako na sociálnej sieti Facebook informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), prvý vpád studeného frontu nás čaká už v pondelok.

„Tento front sa však bude rozpadávať a studená vzduchová hmota sa bude aj dosť rýchlo transformovať (otepľovať vplyvom silného slnečného žiarenia) a navyše sa k nám ani naplno nestihne dosť, jadro vpádu smeruje približne na Alpy,“ priblížili meteorológovia.

Zároveň k nám podľa predpovede SHMÚ bude od pondelku zasahovať od severozápadu tlaková výš a po jej okraji sa od utorka do našej oblasti dostane o málo teplejší vzduch od východu až severovýchodu. „Prúdenie sa v ďalších dňoch postupne otočí opäť na severozápadné a do piatku k nám bude prechodne prúdiť teplejší vzduch,“ predpovedajú meteorológovia.

Aké budú teploty tento týždeň?

Na utorok 1. apríla vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom, ktorá bude od 7:00 do 19:00 platiť v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Ojedinele sa čakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu alebo priemerná rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je v utorok 1. apríla vydaná pre okresy Slovenska označené žltou farbou. Foto: www.shmu.sk

Ako ukazuje grafická predpoveď SHMÚ na nasledujúcich sedem dní, zrážky sa budú vyskytovať najmä v pondelok, ale aj v utorok. „V stredu, štvrtok aj piatok by sme mali byť v dosahu tlakovej výše a bude sa oblačnosť zmenšovať,“ povedal meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.

V pondelok počas dňa sa očakáva maximálne 15, v utorok 17, v stredu 18 a koncom pracovného týždňa by mohla teplota atakovať aj 20 stupňov Celzia.

Grafická predpoveď počasia SHMÚ na sedem dní. Foto: www.shmu.sk

Dlhodobá predpoveď počasia

Výrazná zmena počasia sa podľa meteorológov črtá cez víkend. „Môžeme rátať s tým, že sa citeľne ochladí a môžu sa opäť vyskytnúť aj ranné mrazy,“ upozorňuje Jurčovič.

SHMÚ uvádza, že do rozsiahlej časti Európy sa od severu dostane studený, pôvodom arktický vzduch. „Snehové prehánky sa v takom vzduchu bežne vyskytujú aj v nižších polohách,“ upozorňuje s tým, že neurčitosť v predpovedi nie je vysoká, pretože naše územie sa bude nachádzať približne v strede vpádu studeného vzduchu.

„Navyše sa bude nad Nórskym morom a priľahlou severnou a západnou Európou udržiavať tlaková výš a to zvyšuje pravdepodobnosť, že prílev studeného vzduchu do našej oblasti by mohol pretrvávať aj dlhšie,“ predikujú meteorológovia.



Poveternostná situácia v nedeľu 6. apríla po vpáde arktického vzduchu do našej oblasti. Foto: www.facebook.com

Meteorológ Peter Jurčovič v spomínanej relácii TV Joj ukázal aj dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní, v ktorej pripustil, že spomínané ochladenie môže byť nebezpečné.

„Toto nie sú dobré správy pre poľnohospodárov a záhradkárov, ktorým vpád arktického vzduchu a následné mrazy môžu spôsobiť škody na vyvíjajúcej sa vegetácii, predovšetkým ovocných stromoch na juhu Slovenska,“ varuje SHMÚ.

V apríli by tak podľa Petra Jurčoviča malo byť podľa jeho slov „aj také, aj také počasie“ s tým, že po spomínanom výraznom ochladení by to malo byť také normálne aprílové počasie.