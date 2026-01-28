Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odsúdilo zbúranie národnej kultúrnej pamiatky, žiada prešetrenie všetkých okolností

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo uznesenie k medializovanému prípadu zbúranej národnej kultúrnej pamiatky v meste. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová. V sobotu 17. januára 2026 bola zdemolovaná časť nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dom meštiansky pod číslom 1362 na Mierovom nám. 25 v Trenčíne.
Zbúrané bolo zadné krídlo objektu na Palackého ulici. Predmetný objekt pritom patrí k Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín, ako neskôr objasnil Pamiatkový úrad (PÚ) SR, bol neoddeliteľnou súčasťou radovej zástavby Mierového námestia a Palackého ulice, a tiež pamiatkovo hodnotným dôkazom vývoja meštianskych domov v meste. Jej počiatky sa datujú do 16. storočia.
Štátny stavebný dohľad
Podľa pamiatkárov posledný vlastník zbúraním tejto historickej budovy jednoznačne porušil svoje zákonné povinnosti. Ako PÚ SR uviedol, Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín môže v zmysle pamiatkového zákona uložiť vlastníkovi pokutu v rozmedzí od 300 eur do jedného milióna eur. Pamiatkári tiež informovali, že KPÚ Trenčín podal dňa 19. januára 2026 trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu.
Na mieste bol pred týždňom vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý zvolal Regionálny úrad pre územné plánovania a výstavbu Trenčín aj na základe podnetu od KPÚ Trenčín. K asanácií pamiatky vydali spoločné vyhlásenie aj predstavitelia kultúrnych inštitúcií v Trenčíne, zásadne ho odsúdili.
Mestské zastupiteľstvo asanáciu odsúdilo
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne „uvedomujúc si, že kultúrne dedičstvo je spoločným bohatstvom všetkých obyvateľov mesta a jeho svojvoľné ničenie je nenapraviteľným zásahom do kolektívnej pamäte a odkazu budúcim generáciám, a že vlastníctvo historicky hodnotného objektu v sebe nesie nielen ekonomický potenciál, ale aj morálny záväzok chrániť jedinečný charakter genia loci mesta Trenčín“ asanáciu predmetného objektu tiež odsúdilo.
Považuje ju za neakceptovateľné porušenie právnych predpisov a vážne poškodenie identity centra mesta. Zároveň vyslovilo aj poľutovanie a znepokojenie nad stratou historických a architektonických hodnôt, ktorá bola spôsobená týmto konaním.
Zbúraním historickej budovy v Trenčíne bol porušený zákon, vlastník môže dostať pokutu až jeden milión eur
Od príslušných orgánov štátnej správy, orgánov činných v trestnom konaní aj orgánov pamiatkovej ochrany požaduje a vyzýva ich, aby v rámci svojich kompetencií dôsledne a transparentne prešetrili všetky okolnosti zbúrania objektu, vyvodili zodpovednosť voči tým, ktorí sa na tomto protiprávnom konaní podieľali a otvorili diskusiu dostatočnosti legislatívy slúžiacej na ochranu pamiatkového fondu, a či nie je potrebné prijatie efektívnejších nástrojov a účinnejších opatrení, aby sa predišlo poškodzovaniu alebo znehodnocovaniu pamiatkového fondu.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne tiež prosí vlastníkov všetkých pamiatkovo chránených objektov a nehnuteľností v pamiatkovej zóne, aby so zvýšenou zodpovednosťou a úctou k dejinám pristupovali k svojmu majetku. Apeluje aj na dôsledné dodržiavanie zákonných povinností pri správe a údržbe takéhoto majetku.
Výzva primátorovi mesta
„Žiada primátora mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne vypracovaním analýzy o možnostiach vypovedania Nájomnej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou GRAND – HOTEL Trenčín, s.r.o. týkajúcej sa prenájmu pozemku pred Hotelom Grand na terasu a aby tuto správu predložil na najbližšie mestské zastupiteľstvo,“ uvádza sa ďalej v uznesení.
Mestskí poslanci tiež od primátora požadujú, aby „poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne dočasným pozastavením plnení zo Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a PD Biskupice, s.r.o., ktorá bola schválená uznesením MsZ v Trenčíne z 18.06.2025, ak tým nedôjde k ohrozeniu legitímnych záujmov mesta Trenčín a aby urýchlene pripravil analýzu, či je možné túto zmluvu ukončiť, vrátane analýzy možných rizík, ktorým môže mesto čeliť, ak by zmluvu ukončilo mesto a aj analýzu možných rizík, ktorým môže mesto čeliť v prípade, že sa zmluvný partner rozhodne svojvoľne ignorovať ustanovenia zmluvy a súvisiace právne normy a aby tuto správu predložil na najbližšie MsZ v Trenčíne„.
Mestské zastupiteľstvo tiež samospráve a organizáciám v jej zriaďovateľskej pôsobnosti odporučilo prehodnotiť všetky zmluvy uzatvorené so spoločnosťou GRAND – HOTEL Trenčín, s.r.o., a ak je to možné, minimalizovať ich plnenie.
Napokon mestskí poslanci žiadajú „primátora mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne vypracovaním zoznamu všetkých zmlúv medzi mestom Trenčín a akýmikoľvek spoločnosťami, kde figuruje vlastník pozemku pod asanovaným domom na Palackého ulici v Trenčíne ako konateľ, spoločník, prípadne aj ako prokurista, ak je možné tento údaj zistiť z verejne dostupných zdrojov a tento zoznam bezodkladne zaslal všetkým poslancom MsZ„.