Mesto Pezinok víta rozhodnutie ministerstva životného prostredia k prieskumnému územiu Trojárová

Mesto Pezinok víta rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR začať správne konanie o zrušení prieskumného územia Trojárová v Malých Karpatoch. Ako informuje hovorca Pezinka Michal Lukáč, vedenie mesta zároveň v stanovenej lehote zasiela na ministerstvo svoje oficiálne vyjadrenie, v ktorom žiada, aby bolo prieskumné územie z dôvodu prevažujúceho verejného záujmu zrušené.
Ministerstvo listom zo dňa 19. decembra 2025 informovalo mesto, že z vlastného podnetu začalo správne konanie vo veci možného zrušenia prieskumného územia Trojárová, a požiadalo Pezinok o stanovisko k verejnému záujmu, petíciám a aktivitám mesta a jeho obyvateľov. „Oceňujeme, že ministerstvo situáciu v Trojárovej prehodnocuje a začalo správne konanie smerujúce k zrušeniu prieskumného územia,“ uviedol primátor Pezinka Roman Mács.
Vyzbierali skoro tritisíc podpisov
Primátor zdôrazňuje, že v prípade Trojárovej ide o ekologicky citlivé územie v Malých Karpatoch – s lesmi, zdrojmi podzemnej a povrchovej vody a vinohradníckou krajinou. Prieskum a potenciálna ťažba antimónu podľa mesta predstavujú neprijateľné riziko pre zdroje pitnej vody, prírodu, vinohrady aj kvalitu života obyvateľov v širšom regióne.
Silný nesúhlas verejnosti potvrdzuje aj petícia proti geologickým prácam a plánovanej ťažbe v lokalite Trojárová. „Petičný výbor k začiatku januára eviduje 1 979 elektronických podpisov podpísaných občanmi a obyvateľmi dotknutých území a 980 podpisov na papierových petičných hárkoch zhromaždených mestom Pezinok, obcou Pernek a ďalšími podporovateľmi,“ spresnil Lukáč s tým, že spolu ide o takmer 3-tisíc podpisov.
„Pezinčanky a Pezinčania dali veľmi jasne najavo, že z Trojárovej nechcú mať banský priemyselný areál. Našou úlohou je tento postoj jasne a konštruktívne preniesť do rokovaní so štátom. Nehľadáme konflikt, hľadáme riešenie, ktoré ochráni prírodu, vodu a kvalitu života v Malých Karpatoch,“ dodáva primátor Pezinka.
Mesto podniklo viacero krokov
Mesto v uplynulých mesiacoch podniklo viaceré právne a procesné kroky – okrem komunikácie s orgánmi štátnej správy podalo podnety na Generálnu prokuratúru SR a dlhodobo upozorňuje na riziká prípadnej ťažby v Trojárovej. Zároveň informuje verejnosť o vývoji situácie a motivuje obyvateľov k aktívnej ochrane územia.
Pezinok teraz využije možnosť, ktorú mu ministerstvo dalo a v stanovenej lehote zasiela podrobné stanovisko s argumentmi a podkladmi na podporu zrušenia prieskumného územia. Mesto deklaruje pripravenosť na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu s ministerstvom pri ochrane Malých Karpát a verejného záujmu.