Mesto Dolný Kubín podporí v tomto roku 34 projektov a 30 organizácií sumou viac ako 100-tisíc eur

Mesto Dolný Kubín pokračuje v podpore občianskych združení a organizácií pôsobiacich v oblastiach športu, kultúry a sociálnych vecí. Ako informoval Martin Buzna z kancelárie primátora, v mestskom rozpočte je na ich činnosť a projekty vyčlenených 101-tisíc eur. Mestskí poslanci na zasadnutí 12. februára 2026 rozhodli o prerozdelení približne 90-tisíc eur medzi 30 organizácií a 34 projektov.
„Som rád, že sa nám vďaka dobrému hospodáreniu podarilo opäť popri investíciách do infraštruktúry vyčleniť viac ako 100-tisíc eur aj na priamu podporu organizácií v oblasti športu, kultúry, sociálnych vecí a vzdelávania,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Bezplatne poskytujú aj športoviská
Na podporu činnosti jednotlivých združení smerovalo takmer 62-tisíc eur, pričom na športové kluby išlo vyše 50-tisíc eur. Najvyššiu sumu získal Mestský hokejový klub Dolný Kubín (19 825 eur), nasledovaný Florbalovým klubom Žatva 90 (takmer 5 800 eur) a SPDK – Sport Pleasure Dolný Kubín (4 600 eur).
Ako uviedol vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Michal Švento, mesto zároveň podporuje športové kluby aj bezplatným poskytovaním športovísk, čo samosprávu stojí približne 420-tisíc eur ročne. Prostredníctvom Aquarelaxu poskytuje zľavy na vstupné športovým plavcom, ktoré presiahli 40-tisíc eur.
Na činnosť združení v oblasti školstva a kultúry bolo vyčlenených 6 900 eur, pričom podporené boli napríklad Mládežnícky klub Garáž (3 000 eur) či Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín (1 200 eur). V sociálnej oblasti bolo podporených sedem organizácií sumou 4 100 eur, najvyššiu dotáciu 1 000 eur získalo Občianske združenie Žubrienky.
Primátor má k dispozícii rezervu
V rámci programu Šanca pre všetkých mesto vyčlenilo viac ako 24-tisíc eur na 25 projektov zameraných na šport, kultúru a voľnočasové aktivity detí a mládeže. Medzi podporené podujatia patria napríklad medzinárodná súťaž Talenty pre Európu 2026, komunitný festival Medze, Majstrovstvá Európy telesne postihnutých šachistov či plavecké preteky Žinčicový míting.
Primátor má počas roka k dispozícii približne 10-tisíc eur na dotácie z rezervy, ktoré môže prerozdeliť podľa potreby. „Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 eur,“ spresnil Švento. Okrem toho má mesto participatívny rozpočet vo výške 14-tisíc eur, ktorý je rozdelený medzi desať mestských výborov podľa volebného obvodu. „Každý výbor má pridelenú finančnú čiastku, o ktorej rozdelení rozhodujú jeho členovia – poslanci z daného obvodu a niekoľkí obyvatelia,“ vysvetlil zástupca primátora Matúš Lakoštík.