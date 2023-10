Interu Miami nepomohol ani návrat Messiho, floridský tím prišiel o nádej na play-off MLS(video)

Ani návrat hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho do zostavy nepomohol tímu Inter Miami v boji o play-off zámorskej MLS. Floridský klub totiž doma podľahol FC Cincinnati 0:1 a prišiel aj o matematickú nádej na vyraďovaciu časť.

Messimu chýbal rytmus

Skúsený argentínsky reprezentant pred sebou vynechal päť zo šiestich duelov Interu Miami. V sobotu prišiel na ihrisko v 55. minúte za bezgólového stavu, hostia o svojom triumfe rozhodli 78. minúte.

Messi neskóroval už v štvrtom ligovom súboji bez prerušenia, zatiaľ naposledy v MLS strelil gól ešte pri svojom debute. V sobotu mal jeho príchod na ihrisko okamžitý vplyv na hru domácich, ku gólu to však napokon neviedlo.

„Čo sa týka jeho zdravotného stavu, tak je v poriadku, nemá žiadne problémy. Je zrejmé, že v poslednej dobe nehral a chýbal mu rytmus. Preto odohral iba 35 minút,“ povedal po zápase domáci kouč Gerardo Martino a dodal: „Očakával som niečo iné na rozdiel od toho, čo sa stalo. Cieľom bolo budovať klub a postúpiť s ním do play-off.“

Do posledných zápasov zrejme nezasiahne

Očakáva sa, že Messi už nezasiahne do zostávajúcich dvoch duelov svojho klubu v základnej časti doma a vonku proti Charlotte. Prvý pravdepodobne nestihne pre povinnosti v národnom tíme a v druhom nemá zmysel nasadiť ho, keďže pre Inter to bude definitívna rozlúčka so sezónou. S klubom z Miami má Argentínčan zmluvu aj na nasledujúce dva súťažné ročníky.

Hosťom v sobotu vyšla odveta za augustovú domácu prehru v semifinále pohárového US Open. „Doma sme utrpeli krutú prehru a teraz sme chceli prísť sem a dať Interu ochutnať ich vlastný liek,“ poznamenal po víťazstve obranca Nick Hagglund.