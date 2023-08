Messi je šťastný, že sa rozhodol odísť do Miami, podľa Beckhama je stále motivovaný

Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi je presvedčený o tom, že jeho prestup do amerického klubu Inter Miami zo zámorskej MLS bol správny krok.

Tridsaťšesťročný úradujúci majster sveta odštartoval pôsobenie na Floride vo veľkom štýle, v prvých šiestich zápasoch strelil deväť gólov a doviedol Inter do finále play-off v pohárovej súťaži tímov MLS a mexickej Ligy MX.

Barcelonu neplánoval opustiť

„Od začiatku ma tu vrúcne privítali. Som veľmi šťastný, že som sa takto rozhodol. Vedeli sme, že v pohárovej súťaži budeme začínať od nuly, lebo prišli noví hráči aj tréner. Od úvodu sa nám však darilo dobre. Táto súťaž je šanca začať prestavbu a stanoviť si vysoké ciele, na ktorých dosiahnutie budeme pripravení. Prišiel som sem hrať a užívať si futbal,“ vyhlásil sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty.

Lionel Messi po skončení uplynulej sezóny opustil francúzsky klub Paríž Saint-Germain a podpísal s Interom Miami zmluvu na dva a pol roka s priemerným platom 50 až 60 miliónov dolárov ročne.

Predtým bol mnoho rokov tvárou španielskeho tímu FC Barcelona, odkiaľ sa mu neodchádzalo ľahko.

„Neplánoval som to a ani som netúžil po odchode do Paríža. Nechcel som opustiť Barcelonu a bolo to náročné. Teraz je to však presne naopak a ja som za to vďačný,“ skonštatoval kapitán „Albicelestes“.

Beckham má radosť

Spolumajiteľa Interu Miami a niekdajšieho hviezdneho anglického futbalistu Davida Beckhama teší, že sa Messimu po príchode na Floridu tak darí.

„Je v tej fáze kariéry, že už dosiahol všetko, čo sa v tomto športe dá. Je jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší v histórii. Stále je motivovaný, na ihrisku to vidno,“ skonštatoval Beckham.