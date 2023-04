Mesežnikov nie je prekvapený z prieskumu dôveryhodnosti politikov, okomentoval aj prvé miesto Krajniaka

Výsledky prieskumu, podľa ktorých sú všetci členovia vlády povereného premiéra Eduarda Hegera pre občanov viac nedôveryhodní ako dôveryhodní, nie je podľa politológa žiadnym prekvapením.

Ako povedal pre agentúru SITA prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov, svedčí to o celkovom príbehu tejto vlády, ktorá mala veľký kredit, keď vznikla, no postupne začala strácať dôveryhodnosť v dôsledku problémov, ktoré ju sprevádzali. „Tento vládny kabinet nenaplnil očakávania mnohých občanov a prieskum to odráža,“ podotkol.