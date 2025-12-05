Merz odcestuje do Bruselu na rokovania o pôžičke pre Ukrajinu

„Chcem hovoriť o tom, ako môžeme pokračovať v presadzovaní môjho návrhu, ktorý Komisia už premenila na právny text,“ povedal nemecký kancelár.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: SITA/AP
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok odcestuje do Bruselu, kde sa pokúsi prelomiť belgický odpor voči využitiu zmrazených ruských aktív, ktorých väčšina sa nachádza v Belgicku, na financovanie Ukrajiny v jej boji proti Rusku.

Hovorca nemeckej vlády vo štvrtok uviedol, že Merz sa zúčastní súkromnej večere s belgickým premiérom Bartom De Weverom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

„Chcem hovoriť o tom, ako môžeme pokračovať v presadzovaní môjho návrhu, ktorý Komisia už premenila na právny text,“ povedal Merz. „Nechcem ho prehovárať,“ dodal s odkazom na De Wevera, ale „presvedčiť ho“, že spôsob, ktorý navrhujeme, je správny na pomoc Ukrajine.

Podľa návrhu Európskej komisie by Nemecko bolo jedným z možných štátov ručiacich za zabezpečenie týchto aktív, uviedol nemecký kancelár.

Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot v stredu povedal, že návrh EÚ použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie pôžičky pre Ukrajinu stále nie je pre jeho krajinu prijateľný.

Európska komisia a viaceré členské štáty EÚ presadzujú návrh využiť zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky na vytvorenie takzvaného „reparačného úveru“ vo výške 140 miliárd eur pre Ukrajinu.

