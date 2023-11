Menej plastov – spoločnosti skupiny Schwarz si nastavili ešte ambicióznejšie ciele

Kaufland a Lidl dosiahli v rámci svojej stratégie REset Plastic ďalší významný míľnik. Z toho dôvodu si stanovili nový cieľ a chcú ešte výraznejšie znížiť množstvo plastu použitého v obaloch produktov ich vlastných značiek. Sú tak priekopníci v oblasti obehového hospodárstva.

Vďaka medzinárodnej spolupráci a mnohým opatreniam sa obe spoločnosti skupiny Schwarz veľkými krokmi približujú k naplneniu cieľov spoločnej stratégie pre zaobchádzanie s plastmi REset Plastic „Menej plastov – uzavretý kolobeh“. Pôvodný cieľ zníženia spotreby plastov o 20 percent do roku 2025 Kaufland a Lidl už vo všetkých krajinách naplnili. Preto si určili ešte ambicióznejší cieľ, a to do roku 2025 znížiť spotrebu plastov v obaloch produktov vlastných značiek o 30 percent a do roku 2027 dokonca o 35 percent v porovnaní s rokom 2017.

Menej plastov, uzavretý kolobeh

Za obchodný rok 2022 oba reťazce vo všetkých 32 krajinách, v ktorých pôsobia, úspešne znížili v priemere objem plastov v obaloch produktov svojich privátnych značiek o 28 percent. V súčasnosti obe spoločnosti používajú priemerne 17 percent recyklátu v plastových obaloch produktov vlastných značiek. Okrem toho dosiahli obidve spoločnosti pri 53 percentách obalov produktov vlastných značiek maximálnu recyklovateľnosť.

Foto: Lidl

K týmto úspechom prispela široká škála opatrení, predovšetkým v podobe úprav obalov na recyklovateľné, optimalizácie balení prostredníctvom zmeny dizajnu obalov či inovatívneho využívania recyklovaných materiálov.

Spoločnosti skupiny Schwarz navrhujú svoje obaly tak, aby boli čo najlepšie recyklovateľné. Obaly mnohých produktov vlastných značiek premieňajú na monomateriály, ktoré sa dajú opätovne použiť v rovnakom materiálovom toku.

Obe spoločnosti zvýšili podiel recyklovaných materiálov v obaloch produktov v sortimente čistiacich prostriedkov, napríklad v pracom prostriedku Formil Color alebo v čističi toaliet K-Classic. Znížili hmotnosť obalov produktov vlastných značiek, a to redukciou obalového materiálu napríklad pri produktoch K-Classic Prosciutto Cotto, alebo odstránením rukoväte pri gréckom krémovom jogurte Milbona či zavedením nových vákuových balení.

Pri dosahovaní svojich cieľov REset Plastic spoločnosti skupiny Schwarz neustále spolupracujú. Každý jeden príspevok k vedomému využívaniu plastov napomáha k celkovému výsledku, a to v súlade s celoskupinovou víziou „Menej plastov – uzavretý kolobeh“.

