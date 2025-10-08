Memorandum o spolupráci medzi spoločnosťou Axiom Space a slovenským vesmírnym sektorom

Spoločnosť Axiom Space a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísali Memorandum o porozumení s cieľom podporiť spoluprácu medzi spoločnosťou a slovenským vesmírnym sektorom.
Podpis sa uskutočnil počas networkingového podujatia v rámci Medzinárodného astronautického kongresu v Sydney, kde sa predstavilo aj dvanásť slovenských spoločností prezentujúcich svoje inovatívne riešenia a technológie.
Cieľom memoranda je posilniť integráciu slovenských vesmírnych spoločností do globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Axiom Space. Partnerstvo zahŕňa spoluprácu v oblastiach budovania orbitálnych dátových centier, konštrukcie a prevádzky satelitov, suborbitálnych a orbitálnych letov, vývoja a realizácie výskumných experimentov či rozvoja aktivít v oblasti STEM vzdelávania.
„Vesmírna ekonomika je jedným z kľúčových faktorov diverzifikácie Slovenska smerom k znalostnej ekonomike. Som rád, že už krátko po tom, ako sme sa stali súčasťou dôležitých medzinárodných platforiem ako ESA alebo IAF, vznikajú konkrétne globálne spolupráce,“ uviedol Robert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry SARIO.
„S nadšením oznamujem podpis memoranda o spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu. Cieľom je podporiť priemyselnú spoluprácu a rozšíriť výskumné príležitosti slovenských spoločností. Spoločne tak rozširujeme rozsah vesmírnych aktivít a otvárame nové cesty pre rast globálnej vesmírnej ekonomiky,“ povedal Anand Subramanian, riaditeľ pre rast v spoločnosti Axiom Space.
„Teší nás rastúci záujem popredných svetových hráčov o spoluprácu s naším vesmírnym priemyslom a výskumnou komunitou. Je to najlepší dôkaz, že slovenský vesmírny sektor má svetu čo ponúknuť,“ doplnil Michal Brichta, riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie na SARIO.
Memorandum formalizuje už prebiehajúcu spoluprácu medzi SARIO a Axiom Space, ktorá sa v uplynulom roku zameriavala na identifikáciu technologických oblastí vhodných na spoluprácu a generovanie prvých potenciálnych partnerstiev. Tieto iniciatívy už priniesli prvé konkrétne príležitosti v oblasti biznisových a výskumných aktivít, ako aj v oblasti rozvoja talentov.
O Slovenskej vesmírnej kancelárii SARIO
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je zodpovedná za budovanie slovenského vesmírneho sektora a podporu jeho medzinárodnej spolupráce prostredníctvom projektu Slovenská vesmírna kancelária. Od roku 2019 zvýšila kapacity slovenského vesmírneho priemyslu o 150 % a významne posilnila jeho globálnu prítomnosť. Medzi jej aktivity patria: podpora technologických spoločností pri vstupe do vesmírneho sektora, rozvoj startupov a transfer technológií, zapájanie investorov a formovanie klastrov, budovanie medzinárodných partnerstiev, rozvoj talentov a zvyšovanie povedomia o význame vesmírneho priemyslu pre ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie.
O spoločnosti Axiom Space
Axiom Space buduje prvú komerčnú vesmírnu stanicu na svete – Axiom Station. Táto orbitálna platforma novej generácie, základný kameň trvalej ľudskej prítomnosti vo vesmíre, umožňuje prelomové inovácie a výskum v prostredí mikrogravitácie a podporuje rozvoj globálnej vesmírnej ekonomiky budúcnosti. Axiom Space je hlavným poskytovateľom komerčných pilotovaných letov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu a vývojárom pokročilých skafandrov pre misie na Mesiac a nízku obežnú dráhu Zeme. Budovaním vesmírnej infraštruktúry novej éry spoločnosť umožňuje ľudstvu prekročiť hranice Zeme v prospech všetkých. Viac informácií: www.axiomspace.com.
Informačný servis