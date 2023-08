Meg 2: Návrat do hlbín prináša do kín okrem žralokov aj ďalšie prehistorické tvory

Medzi očakávanými filmami leta sa z tmavomodrého oceána vynorila snímka Meg 2: Návrat do hlbín. Práve teraz prišla do kín a megalodon z názvu si so sebou nesie nečakanú spoločnosť – namiesto jedného prerasteného žraloka ich v pokračovaní trháku prichádza hneď niekoľko, dokonca sa na plátne objavia aj dinosaury či obrovská chobotnica!

Na oceánske dno sa za príšerami znova ponorí Jason Statham v úlohe podmorského výskumníka. Spoločnosť mu tentoraz bude robiť napríklad Wu Jing, legenda ázijských akčných filmov. Cesta ich tímu na dno oceána nedopadne celkom podľa predstáv zúčastnených… Do ich misie totiž zasiahnu aktivity nelegálnych podmorských ťažiarov a životy všetkých sa ocitnú v nebezpečenstve. Naši hrdinovia budú musieť bojovať nielen s ľudskými protivníkmi, ale aj s viacerými živočíchmi, ktoré sa mali dávno stratiť v prepadlisku dejín. Ukazuje sa však, že prehistorické megalodony a ďalšie druhy prežili a bažia po potrave. Akonáhle sa niektoré z nich cez narušenú bariéru dostanú zo svojho uzavretého životného prostredia, prestane byť bezpečnou dokonca aj súš…

„Chceli sme zobrať Meg a všetko zveličiť – ukázať väčšie tvory, väčšiu akciu, väčšie monštrá, väčšie prostredia, väčšie stroje – všetko väčšie!“ nechal sa počuť režisér Ben Wheatley, známy svojím hororom Zoznam smrti či akčnou čiernou komédiou Prestrelka. Svoju novinku nakrúcal v štúdiách Warner Bros. v Leavsdene, ale aj v Thajsku, ktorého krásne exteriéry vo filme uvidíme. Budú sa nimi preháňať nevídané tvory, skupinka výskumníkov aj kvantum zaskočených dovolenkárov.

Foto: Continental film

Tvorcovia pri tvorbe filmových oblúd vychádzali zo skutočných predobrazov. Inšpirácia reálnymi pravekými megalodonmi, teda žralokmi staršími ako 450 miliónov rokov, je zrejmá už od prvého filmu, ktorý bodoval v kinách v lete 2018. Pri tvorbe obrovskej chobotnice, ktorá sa predstaví v pokračovaní, sa filmári inšpirovali schopnosťami súčasných osmonohov meniť vzhľad i textúru kože – od hladkej k hrudkovitej až pichliačovitej. A pri dizajnovaní obojživelných plazov, ktoré budú vo filme ohrozovať dovolenkujúcich v prímorskej destinácii, sa zase opierali o vzhľad skutočného dinosaura, známeho ako koreanosaurus. Narozdiel od neho však jeho filmová verzia rozhodne nebude bylinožravá…

Foto: Continental film

Všetky tieto nebezpečné stvorenia sa budú od dnešného dňa v kinách predháňať v tom, kto sa nakŕmi väčším počtom ľudských jednohubiek. Snímku Meg 2: Návrat do hlbín prináša na slovenské filmové plátna distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis