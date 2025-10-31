Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila

Inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila vďaka poklesu cien energií a spomaleniu tempa rastu cien potravín a nápojov. Informoval o tom v piatok na základe predbežných údajov štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Medziročná inflácia sa oslabila na 2,1 percenta zo septembrových 2,2 %. Priblížila sa tak k dvojpercentnému cieľu Európskej centrálnej banky. Tento vývoj je v súlade s prognózami analytikov oslovených agentúrami Bloomberg a FactSet.
Hospodárstvo eurozóny prekonalo očakávania
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa v októbri nezmenila a zostala na úrovni 2,4 percenta. Náklady na energie však v októbri klesli o 1 percento.
Tempo medziročného rastu spotrebiteľských cien v Nemecku a Francúzsku, čiže v najväčších ekonomikách Európskej únie, sa v októbri tiež spomalilo, a to na 2,3 percenta, respektíve 0,9 percenta, uviedol Eurostat.