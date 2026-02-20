Medzinárodné letisko Palm Beach sa premenuje po Trumpovi

Medzinárodné letisko Palm Beach, ktoré sa nachádza v štáte Florida, sa čoskoro premenuje po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zákonodarný zbor Floridy, v ktorom majú väčšinu republikáni, vo štvrtok schválil premenovanie letiska na „Medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa“. Ukázali to oficiálne dokumenty štátu Florida. Očakáva sa, že guvernér Floridy Ron DeSantis, kedysi Trumpov oponent, tento zákon podpíše.
Letisko v Palm Beach, meste známom pieskovými plážami a luxusnými nehnuteľnosťami, je len pár minút jazdy od Trumpovej rezidencie Mar-a-Lago. Zmena názvu letiska bude vyžadovať aj schválenie Federálnym úradom pre letectvo.
Kennedyho centrum vo Washingtone mení názov, bude sa volať Trumpovo-Kennedyho centrum
Následne by sa stalo najnovšou inštitúciou, ktorá ponesie Trumpovo meno. Správna rada ikonického umeleckého centra Johna F. Kennedyho vo Washingtone v decembri minulého roka hlasovala za jeho premenovanie na „Trumpovo-Kennedyho centrum“. Nových členov správnej rady amerického kultúrneho centra vybral Trump osobne a na začiatku vlaňajška sa sám ustanovil za jeho predsedu. Ministerstvo zahraničných vecí v decembri doplnilo Trumpovo meno do názvu Amerického mierového inštitútu.
Podľa amerických médií sa Trump usiloval premenovať po sebe aj newyorskú železničnú stanicu Penn Station a washingtonské Dullesovo medzinárodné letisko, ale tieto snahy narazili na odpor.