Kennedyho centrum vo Washingtone mení názov, bude sa volať Trumpovo-Kennedyho centrum

Americký prezident Donald Trump potvrdil vo štvrtok „prevzatie“ slávneho umeleckého centra Johna F. Kennedyho vo Washingtone po tom, čo Biely dom oznámil, že správna rada tejto ikonickej inštitúcie hlasovala za jej premenovanie na „Trumpovo-Kennedyho centrum“.
Nových členov správnej rady slávneho amerického kultúrneho centra vyberal Trump osobne a začiatkom tohto roka sa sám ustanovil za jeho predsedu v rámci zásahu proti inštitúciám, ktoré označil za príliš „woke“, teda sympatizujúce s krajne ľavicovými hnutiami poukazujúcimi na rasové či sociálne nerovnosti v spoločnosti.
Je to neuveriteľné
Rodinní príslušníci zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, po ktorom je tento kultúrny svätostánok pomenovaný, však rozhodnutie správnej rady označili za „neuveriteľné“ a vyslovili presvedčenie, že k jeho premenovaniu nemôže dôjsť bez súhlasu Kongresu.
Pridanie svojho vlastného mena k názvu legendárneho miesta je najnovším zo série Trumpových velikášskych plánov vrátane demolácie východného krídla Bieleho domu kvôli výstavbe tanečnej sály za 400 miliónov dolárov, vybetónovania Ružovej záhrady Bieleho domu či plánovania výstavby vlastného víťazného oblúka (Arc de Trump).
Skvelý tím
„Bol som tým prekvapený, bol som tým poctený,“ povedal Trump na tlačovej konferencii po oznámení rozhodnutia správnej rady Kennedyho centra aj napriek tomu, že v minulosti o zmene jeho názvu opakovane hovoril.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že „veľavážená“ rada Kennedyho centra za ojedinelý krok, akým je pomenovanie budovy po žijúcom prezidentovi, „hlasovala jednomyseľne“. Podľa Leavittovej ide o odmenu za „neuveriteľnú prácu, ktorú prezident Trump za posledný rok pri záchrane budovy odviedol“.
„Gratulujem prezidentovi Donaldovi J. Trumpovi a rovnako gratulujem aj prezidentovi Kennedymu, pretože toto bude skutočne skvelý tím ešte dlho do budúcnosti,“ dodala hovorkyňa Bieleho domu.