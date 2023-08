Medzi kadyrovcami a Dagestancami došlo ku konfrontácii, o život prišli desiatky vojakov

V okupovanej dedine Mychajlivka v Záporožskej oblasti nastal konflikt medzi jednotkami ruskej armády. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinské Národné centrum odporu, do sobotňajšieho incidentu boli zapojení bojovníci čečenského vodcu Ramzana Kadyrova a Dagestanci.

Do spomenutej obce prišli v sobotu ruskí propagandisti, aby nakrútili príbeh o mimoriadnom prínose vysokého predstaviteľa z radov kadyrovovcov pri rozvoji okupovaných území. Vo večerných hodinách sa kadyrovovci a dagestanskí bojovníci z inej jednotky ruských okupačných síl dostali do slovnej potýčky.

Počas hádky jeden z okupantov začal strieľať do vzduchu. Pri potýčke utrpel jeden z okupantov početné bodné rany nezlučiteľné so životom. To viedlo k otvorenej konfrontácii medzi jednotkami, počas ktorej boli použité granátomety, ručné granáty a automatické zbrane. Podľa Národného centra odporu boli úspešnejší Dagestanci.

Na oboch stranách prišlo o život dohromady 20 vojakov a viac ako 40 utrpelo zranenia. Veliteľa jednotky kadyrovovcov za trest poslali do prvej línie.