Fico oslávil Sviatok práce medzi robotníkmi. Únia už nie je zárukou mieru, odkázal – VIDEO

Európska únia (EÚ) prestáva byť mierovým nástrojom. Vyhlásila to strana Smer-SD na sociálnej sieti pri príležitosti 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Ako strana zdôraznila, EÚ sa musí reformovať tak, aby prestala presadzovať centralizované rozhodovanie, nereálne zelené politiky a nátlak v oblasti migrácie.

Podľa Smeru-SD je najdôležitejšou výzvou pre EÚ návrat k princípom suverénnej spolupráce členských štátov. „Slovensko potrebuje v EÚ silný hlas, ktorý chráni národné záujmy, sociálnu stabilitu a mier,“ vyhlásila strana. Smer-SD ďalej upozorňuje, že zrušenie práva veta by podľa Smeru mohlo byť začiatkom konca EÚ.

Malé štáty by sa podľa Smeru stali len štatistami

„Štáty, ako je SR, by sa jeho zrušením stali len štatistami. Právo veta vnímame ako záchrannú brzdu pre štáty, ktoré nemôžu súhlasiť s návrhom, ktorý ide proti ich národnoštátnym záujmom. EÚ sa po prijatí takejto radikálnej zmeny definitívne stane projektom, ktorý ešte viac prehĺbi priepasť medzi veľkými a silnými štátmi, ako napríklad Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a malými štátmi, ako SR, Česká republika, Maďarsko či Poľsko,“ doplnila strana, podľa ktorej by sa EÚ mala snažiť v oblasti zahraničnej politiky klásť dôraz na mier, diplomaciu a strategickú autonómiu vrátane vyváženého postoja k vojne na Ukrajine či ku konfliktu v Pásme Gazy.

„Zdá sa, ako keby únia prestávala byť mierovým nástrojom,“ uzavrela strana Smer-SD.

Fico pripomenul Sviatok práce a poďakoval všetkým pracujúcim

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) si vo štvrtok pripomenul aj Sviatok práce. „Musím uznať, že v našej krajine sú ľudia, ktorým práca nevonia, a ktorí by veľmi radi prekryli Sviatok práce rôznymi inými udalosťami a chcú mu dať iný zmysel. Pre mňa ako pre ľavicového politika bude 1. máj vždy spájaný predovšetkým so Sviatkom práce,“ vyhlásil premiér na sociálnej sieti a poďakoval sa všetkým pracujúcim ľuďom za to, že vytvárajú hodnoty.

„Osobitne chcem poďakovať každému, kto má povinnosť pracovať aj počas štátnych sviatkov,“ doplnil Fico. Premiér mal vo štvrtok v skorých ranných hodinách pri príležitosti Sviatku práce absolvovať časť pracovnej zmeny v nitrianskej pekárni Penam a následne sa mal presunúť do Liptovského Mikuláša a pripomenúť si 135. výročie prvomájového zhromaždenia v meste, počas ktorého robotníci žiadali zlepšenie sociálnych práv.

Mal vystúpiť aj s príhovorom k 21. výročiu vstupu Slovenska do EÚ. Tento program sa zo zatiaľ neznámych dôvodov zrušil. Predseda vlády však navštívil partiu mladých pracovníkov, ktorý pracujú na rekonštrukcii budovy Úradu vlády SR a priniesol im občerstvenie.